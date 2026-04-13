L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, pense que son équipe est capable de renverser le PSG, victorieux 2-0 du quart de finale aller de Champions League.

Cet après-midi, Dominik Szoboszlai et Arne Slot étaient en mission devant les médias. Le milieu hongrois et l’entraîneur de Liverpool ont juré qu’ils croyaient à un miracle contre le PSG, six jours après s’être inclinés 2-0 au terme d’un match à sens unique. Une façon, bien évidemment, de s’assurer d’une ambiance spéciale à Anfield, lieux de temps de renversements de situation. Slot a même trouvé trois arguments convaincants : le score qui n’est pas si ample malgré la large domination parisienne, le fait que son équipe a souvent remporté des matches par plus de deux buts d’écart et la magie d’Anfield.

« Dans 49 matches, nous avons marqué deux buts ou plus »

« Rappelez-moi quel était le score, déjà ? 2-0. On a l’impression que c’était bien plus, ça a été ressenti différemment mais c’est bien 2-0. Ensuite, nous avons souvent prouvé cette saison que nous étions capables de réussir de grandes performances dans les grands matches. Nous avons aussi montré d’autres choses, pas forcément positives, j’ai conscience de ça, mais de très nombreux matches ont été très bons. Ceux qui sont avec moi depuis dix-huit mois savent que dans 49 matches, nous avons marqué deux buts ou plus. Ils n’étaient pas tous contre le PSG, bien sûr, mais nos adversaires étaient aussi très forts. Il y a cette volonté de croire que nous pourrons réussir quelque chose de spécial demain, mais nous devrons livrer une prestation très spéciale car nous affronterons les champions d’Europe. Ça va être très compliqué mais pas impossible. »

Arne Slot a certainement dû se rendre compte de son erreur quand il a évolué les belles performances de son équipe contre les gros cette saison. Car hormis face à Arsenal (1-0 ; 0-0) et le Real Madrid (1-0) en poules, elle est passée à côté de tous les grands matches. Une bonne raison d’y croire pour le PSG…

Join Arne Slot and Dominik Szoboszlai live as they preview tomorrow's #UCL quarter-final second leg against Paris Saint-Germain 🎙️ https://t.co/M51z1KIuYW — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League