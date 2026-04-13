En conférence de presse, le milieu hongrois de Liverpool Dominik Szoboszlai a regretté que le PSG ait pu se reposer ce week-end plutôt que d’affronter le RC Lens.

Demain, à Anfield, le Paris Saint-Germain tentera de conserver son avantage de deux buts, acquis lors du quart de finale aller de Champions League mercredi dernier. Les joueurs de la capitale arriveront frais dans le nord de l’Angleterre suite au report du choc face à Lens, décidé par la Ligue. Cette décision n’a toujours pas été digérée chez les Sang et Or, et elle ne l’est pas non plus par les joueurs de Liverpool ! En conférence de presse, ce lundi, Dominik Szoboszlai a estimé que ce n’était pas très équitable…

« Cela fait une différence »

« Paris reposé ? Oui, tout à fait, ça fait une différence quand ils peuvent se reposer entre deux matchs. Cela leur donne deux jours en plus pour se reposer, se préparer et reprendre. On a dû se concentrer sur le match contre Fulham et maintenant, on doit enchaîner avec le PSG. Beaucoup de titulaires ont joué contre Fulham. Cela fait une différence. Je ne suis pas là pour vous dire que la PL doit nous laisser en repos et nous donner un coup de main. On est des professionnels, c’est comme ça. »

Le PSG a la chance d’avoir une Ligue qui lui mange dans la main, ce qui n’est pas du tout le cas de la Premier League avec Liverpool ou qui que ce soit d’autre. Pour preuve, la PL s’apprête à sanctionner très durement Manchester City (relégation ?) pour son dopage financier depuis des années alors que le Paris Saint-Germain peut dormir tranquille, la LFP n’enquêtera jamais sur lui, malgré les critiques récurrentes du président du RC Lens, Joseph Oughourlian…

Liverpool : la sortie forte de Szoboszlai sur le report de Lens-PSGhttps://t.co/RjfVZ0GNX1 — Foot Mercato (@footmercato) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France