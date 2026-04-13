Sur le flanc depuis plusieurs semaines dans les rangs du RC Lens, Samson Baidoo (22 ans) se rapproche d’un retour à la compétition.

C’est un petit miracle qui se profile au RC Lens. Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Samson Baidoo se rapproche enfin d’un retour à la compétition. Une perspective qui redonne de l’air à un secteur défensif longtemps fragilisé.Absent encore lors du match amical face à Rouen à Bollaert (victoire 2-1), le défenseur autrichien de 22 ans brûle d’impatience.

Selon La Voix du Nord, son retour est désormais très proche, même si aucune prise de risque ne sera faite. Un timing crucial pour le RC Lens. Car à l’approche des prochaines échéances, Pierre Sage doit composer avec une défense en reconstruction. Et en attendant le retour de Baidoo, l’entraîneur lensois multiplie les ajustements.

Baidoo se rapproche d’un retour

Face à Rouen, plusieurs tests ont été effectués. Arthur Masuaku a notamment été repositionné dans l’axe gauche d’une défense à trois, aux côtés de Malang Sarr et avec Matthieu Udol en piston. Une organisation qui pourrait être reconduite à court terme.

Mais ces bricolages montrent bien une chose : l’absence de Baidoo pèse. Sa capacité à stabiliser la ligne défensive manque clairement au RC Lens, qui cherche encore le bon équilibre. Malgré tout, tout n’est pas encore réglé. Un retour dès le prochain match face à Toulouse (vendredi, 20h45) reste incertain.

Masuaku testé dans l’axe en attendant

Le staff du RC Lens préfère rester prudent pour éviter toute rechute. Dans le même temps, les expérimentations défensives ont montré leurs limites. Lors de l’amical, Valentin Fuss a profité d’un manque de coordination pour inscrire un but, à la suite d’un centre d’Antonin Cartillier, parti dans le dos d’Erawan Garnier.

Des détails qui rappellent l’urgence de retrouver une assise défensive solide. Et dans ce contexte, le retour de Baidoo est attendu comme une véritable bouffée d’oxygène. À Lens, l’espoir renaît. Mais il faudra encore patienter un peu avant de revoir Samson Baidoo pleinement opérationnel. Une chose est sûre : son retour pourrait tout changer dans la fin de saison lensoise.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France