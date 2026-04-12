Mercato : l’OM et le LOSC foncent sur un crack ciblé par le RC Lens

Cité comme une piste du RC Lens pour renforcer sa défense centrale cet été, le jeune Gonçalo Oliveira attire aussi ailleurs en Ligue 1.

Le mercato estival s’annonce déjà agité autour de Gonçalo Oliveira. Le jeune défenseur central du SL Benfica attire de plus en plus l’attention en Europe, et notamment en Ligue 1, où plusieurs clubs suivent de près son évolution, dont le RC Lens.

Comme déjà relayé sur notre site, le RC Strasbourg et le RC Lens seraient actuellement les deux clubs les plus avancés sur le dossier. Les deux formations françaises verraient en Gonçalo Oliveira un profil idéal pour renforcer leur défense et miser sur un talent à fort potentiel de progression.

Âgé de 19 ans, le défenseur portugais s’est imposé comme un élément important de l’équipe réserve du Benfica Lisbonne, tout en portant régulièrement le brassard en Youth League. Ses performances solides, associées à son statut d’international Espoirs, ont rapidement attiré les recruteurs européens.

Une concurrence 100 % Ligue 1

La concurrence ne se limite pas à Lens et Strasbourg. D’autres clubs français surveillent également le dossier de près. Selon Ekrem Konur, le LOSC, l’AS Monaco et surtout l’OM sont aussi intéressés par le joueur, confirmant l’attrait grandissant de la Ligue 1 pour les jeunes talents du Benfica.

Le profil d’Oliveira correspond parfaitement à la stratégie de recrutement de ces clubs : un joueur jeune, déjà expérimenté dans les compétitions de formation européennes, et doté d’un potentiel de revente important.

Benfica reste en position de force

Sous contrat jusqu’en 2027, Gonçalo Oliveira ne devrait pas quitter Lisbonne sans une offre convaincante. Le Benfica, réputé pour bien valoriser ses jeunes joueurs, ne semble pas pressé de le céder.

Le club portugais pourrait ainsi profiter de cet intérêt grandissant pour faire monter les enchères dans les prochains mois, à l’approche du mercato d’été.

Un dossier à suivre de près

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, le nom de Gonçalo Oliveira devrait continuer à circuler dans les rumeurs de transfert. Entre projets sportifs, temps de jeu et perspectives de développement, le choix du joueur sera déterminant pour la suite de sa carrière.

La Ligue 1, elle, semble bien décidée à jouer un rôle majeur dans ce dossier prometteur.