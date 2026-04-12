À LA UNE DU 12 AVR 2026
[11:40]RC Lens : très bonne nouvelle pour Thauvin, il a grillé une légende du PSG
[11:20]Revue de presse : un joueur de l’OGC Nice vers le Bayern, Genesio (LOSC) présent au Stadium malgré le deuil
[11:00]OM : un directeur sportif de renom annoncé pour remplacer Benatia
[10:40]ASSE : Stassin a totalement contredit Montanier après Dunkerque
[10:20]Mercato : l’OM et le LOSC foncent sur un crack ciblé par le RC Lens
[10:00]OM : Beye a provoqué un séisme en Ligue 1, le Stade Rennais a tout déclenché
[09:40]RC Lens : alerte rouge après Rouen, le vestiaire au bord de l’implosion ?
[09:20]Revue de presse espagnole : une polémique avec Mbappé agite le Real Madrid
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier, la preuve par 9 »
[08:40]PSG : une grosse nouvelle tombe pour Luis Enrique avant Liverpool
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : l’OM et le LOSC foncent sur un crack ciblé par le RC Lens

Par William Tertrin - 12 Avr 2026, 10:20
💬 Commenter

Cité comme une piste du RC Lens pour renforcer sa défense centrale cet été, le jeune Gonçalo Oliveira attire aussi ailleurs en Ligue 1.

Le mercato estival s’annonce déjà agité autour de Gonçalo Oliveira. Le jeune défenseur central du SL Benfica attire de plus en plus l’attention en Europe, et notamment en Ligue 1, où plusieurs clubs suivent de près son évolution, dont le RC Lens.

Comme déjà relayé sur notre site, le RC Strasbourg et le RC Lens seraient actuellement les deux clubs les plus avancés sur le dossier. Les deux formations françaises verraient en Gonçalo Oliveira un profil idéal pour renforcer leur défense et miser sur un talent à fort potentiel de progression.

Âgé de 19 ans, le défenseur portugais s’est imposé comme un élément important de l’équipe réserve du Benfica Lisbonne, tout en portant régulièrement le brassard en Youth League. Ses performances solides, associées à son statut d’international Espoirs, ont rapidement attiré les recruteurs européens.

Une concurrence 100 % Ligue 1

La concurrence ne se limite pas à Lens et Strasbourg. D’autres clubs français surveillent également le dossier de près. Selon Ekrem Konur, le LOSC, l’AS Monaco et surtout l’OM sont aussi intéressés par le joueur, confirmant l’attrait grandissant de la Ligue 1 pour les jeunes talents du Benfica.

Le profil d’Oliveira correspond parfaitement à la stratégie de recrutement de ces clubs : un joueur jeune, déjà expérimenté dans les compétitions de formation européennes, et doté d’un potentiel de revente important.

Benfica reste en position de force

Sous contrat jusqu’en 2027, Gonçalo Oliveira ne devrait pas quitter Lisbonne sans une offre convaincante. Le Benfica, réputé pour bien valoriser ses jeunes joueurs, ne semble pas pressé de le céder.

Le club portugais pourrait ainsi profiter de cet intérêt grandissant pour faire monter les enchères dans les prochains mois, à l’approche du mercato d’été.

Un dossier à suivre de près

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, le nom de Gonçalo Oliveira devrait continuer à circuler dans les rumeurs de transfert. Entre projets sportifs, temps de jeu et perspectives de développement, le choix du joueur sera déterminant pour la suite de sa carrière.

La Ligue 1, elle, semble bien décidée à jouer un rôle majeur dans ce dossier prometteur.

RC LensLOSCOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OM, RC Lens