RC Lens Mercato : un défenseur central pisté par le FC Barcelone pour remplacer Baidoo ?

Cet été, le RC Lens va peut-être voir sa défense centrale bousculée, peut-être avec un départ de Samson Baidoo. Et une rumeur vient de sortir concernant un jeune joueur portugais de 19 ans.

À l’approche du mercato estival, le RC Lens et son directeur sportif Jean-Louis Leca se pencherait déjà sur son nouveau défenseur central. Selon des informations de Top Mercato, à prendre tout de même avec des pincettes, le club artésien s’intéresserait de près à une jeune promesse du football portugais : Gonçalo Oliveira, défenseur central de Benfica âgé de 19 ans.

Le RC Strasbourg serait également sur le dossier, ce qui annonce une concurrence 100 % Ligue 1 pour ce talent suivi de près en Europe.

Gonçalo Oliveira, un profil de futur cadre à Benfica

Actuellement joueur de la réserve de Benfica, Gonçalo Oliveira réalise une saison particulièrement solide en deuxième division portugaise avec 20 matchs disputés. Capitaine régulier en Youth League, il s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération au sein du centre de formation lisboète.

Ses statistiques cette saison confirment son impact :

Titulaire régulier en Liga Portugal 2

Capitaine en Youth League

Déjà décisif avec 3 buts et 2 passes décisives

Intégré ponctuellement au groupe professionnel

Sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur est considéré comme un joueur à fort potentiel par la direction de Benfica, qui le surveille de près dans sa progression vers l’équipe première.

Le RC Lens et Strasbourg à la lutte ?

Le RC Lens et le RC Strasbourg auraient donc tous les deux identifié le joueur comme une cible prioritaire défensive pour l’avenir. Le club nordiste, qui pourrait perdre Sarr en fin de contrat, voit également Samson Baidoo susciter de grosses convoitises, même si l’Autrichien traîne une blessure depuis plusieurs semaines. Le RCL verrait donc en Oliveira un profil compatible avec son projet : intensité, discipline défensive et potentiel de revente important.

Strasbourg, de son côté, peut s’appuyer sur son projet jeune et sa passerelle avec Chelsea via BlueCo pour convaincre le joueur. Dans un contexte où Lens a adopté un modèle de trading pour rester pérenne économiquement, le recrutement d’un jeune talent pour créer un nouvel actif paraît assez logique.

Le FC Barcelone déjà intéressé

Le joueur portugais n’est pas seulement suivi en France. Son profil attire également des clubs étrangers, preuve de sa montée en puissance. Des rumeurs évoquent déjà un intérêt passé du FC Barcelone, ce qui confirme que Gonçalo Oliveira est bien considéré comme un prospect européen majeur à son poste.