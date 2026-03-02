À LA UNE DU 2 MAR 2026
RC Lens Mercato : Baidoo vendu cet été mais toujours sang et or en 2027 ?

Par Raphaël Nouet - 2 Mar 2026, 13:43
Samson Baidoo en action lors de match de Coupe entre Lens et Troyes.
Arrivé à Lens l’été dernier, le défenseur autrichien Samson Baidoo (21 ans) a tapé dans l’œil d’un géant de Premier League, qui envisagerait de le prêter la saison prochaine.

Ce lundi, Ekrem Konur a fait un point complet sur le dossier Samson Baidoo. Et selon l’insider, Manchester City tiendrait la corde pour s’attacher les services du jeune défenseur du RC Lens.

Une bataille européenne

Arrivé en Artois l’été dernier pour environ 8 M€, le défenseur autrichien de 21 ans aurait vu sa cote exploser en quelques mois. Toujours d’après Konur, le Racing pourrait réclamer entre 45 et 55 M€ pour lâcher son joueur.

Mais les Citizens ne sont pas seuls sur le coup. Liverpool FC, Borussia Dortmund et Inter Milan suivraient également le dossier de près.

Une vente… suivie d’un prêt ?

La grande surprise viendrait surtout de la stratégie envisagée par Manchester City. Le club anglais pourrait recruter Baidoo… puis le laisser en prêt dès la saison suivante afin de ne pas freiner sa progression en le condamnant à un rôle de doublure.

Une perspective particulièrement séduisante pour Lens : encaisser un chèque XXL tout en conservant l’un des patrons de sa défense pour une saison supplémentaire.

Depuis le début de l’exercice, Baidoo a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives. Solide dans les duels, performant dans la relance et dangereux sur coups de pied arrêtés, il s’est rapidement imposé comme un maillon essentiel du système lensois.

City aime le marché lensois

Manchester City ne découvre pas le marché artésien. En janvier 2025, les Skyblues avaient déjà recruté Abdukodir Khusanov pour 40 M€. Désormais, outre Baidoo, un autre profil défensif du Racing serait observé : Ismaëlo Ganiou.

Reste une variable clé : une éventuelle qualification du RC Lens en UEFA Champions League. Si les Sang et Or disputent la C1, Manchester City pourrait être encore plus enclin à laisser Baidoo en Artois afin qu’il poursuive sa progression au plus haut niveau.

Pour Lens, l’opération serait idéale : sécuriser l’avenir financier du club tout en gardant un pilier défensif. Encore faut-il que les Citizens passent à l’offensive… et sortent le chéquier.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

