Très frustrés par le scénario du match contre l’OM (2-3), les joueurs de l’OL, leur star Endrick en tête, veulent se racheter dès jeudi face au RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France.

Revenu de la Meinau avec un nul solide face au RC Strasbourg Alsace (1-1), le RC Lens dispose de six jours pour préparer son quart de finale de Coupe de France sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Un délai précieux tant le contexte s’annonce électrique au Groupama Stadium.

Car en face, les Gones arrivent le couteau entre les dents après leur défaite frustrante au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille (2-3). Un revers qui reste en travers de la gorge lyonnaise.

Lyon rumine encore Marseille

Au cœur de la polémique : le but du 2-0 inscrit par Corentin Tolisso, finalement annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres après intervention du VAR. Une décision conforme aux images, mais toujours difficile à digérer pour l’entraîneur portugais Paulo Fonseca, qui a exprimé son incompréhension après la rencontre.

Dans le vestiaire lyonnais, le sentiment dominant est clair : l’OL estime ne pas mériter la défaite. Plusieurs joueurs ont martelé ce discours, promettant une réaction immédiate dès jeudi.

La jeune star brésilienne Endrick a ainsi livré un message combatif :

« C’est difficile à expliquer, c’est un résultat dur à accepter. Notre état d’esprit nous a permis de prendre l’avantage et de rester dans le match. On a montré du caractère. Maintenant, il va falloir continuer à travailler pour le prochain rendez-vous au Groupama, rester solidaires et aider davantage la défense ».

Un avertissement à peine voilé pour Lens : Lyon veut transformer sa frustration en énergie positive.

Une pression maximale sur l’arbitrage

La rencontre sera arbitrée par Benoît Bastien, qui sait déjà qu’il sera particulièrement scruté. Les Lyonnais ont vivement critiqué l’arbitrage de M. Brisard à Marseille, pointant non seulement le hors-jeu de Tolisso, mais aussi une supposée faute sur Tyler Morton à l’origine du troisième but marseillais dans le temps additionnel.

Sur les réseaux sociaux, le frère du milieu anglais n’a pas mâché ses mots :

« Je n’ai jamais été aussi sûr d’une faute de toute ma vie, et je n’ai jamais été aussi surpris qu’elle n’ait pas été sifflée. C’est un thème récurrent, semble-t-il ».

Dans ce climat tendu, chaque décision arbitrale jeudi pourrait mettre le feu aux poudres.

Lens prévenu

Pour les hommes de Pierre Sage, l’équation est limpide : ils affronteront une équipe lyonnaise piquée dans son orgueil, déterminée à prouver qu’elle vaut mieux que ce qu’a laissé penser le score au Vélodrome. Entre revanche sportive, pression populaire et contexte polémique, l’atmosphère promet d’être bouillante au Groupama Stadium.

Les Sang et Or sont donc prévenus : à cause du scénario marseillais, ce quart de finale pourrait bien se transformer en soirée sous haute tension.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France