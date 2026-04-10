RC Lens Mercato : une grosse vente déjà actée, un autre deal à 50 M€ dans les tuyaux

Alors que le RC Lens va devoir réaliser au moins une grosse vente cet été pour pérenniser son modèle économique, un autre deal à 50 millions d’euros est espéré en parallèle…

Le RC Lens entre dans une nouvelle phase de son développement, à la croisée des chemins entre consolidation structurelle et contraintes économiques persistantes. Malgré des résultats financiers globalement positifs et une gestion jugée rigoureuse, le club artésien reste dépendant de plusieurs leviers pour maintenir son équilibre.

Entre la récente acquisition du stade Bollaert-Delelis, la recherche d’un investisseur minoritaire et la nécessité de générer des liquidités par le mercato, le modèle lensois repose désormais sur un équilibre fragile.

Bollaert-Delelis, un actif stratégique pour attirer des investisseurs

L’un des tournants majeurs récents du RC Lens est devenu réalité avec l’acquisition du stade Bollaert-Delelis, officialisée en décembre dernier. Un changement de statut important : le club n’est désormais plus locataire de son enceinte mythique, mais en est propriétaire.

Au-delà de l’aspect symbolique, cette opération transforme profondément la structure financière du club. Le stade devient un actif valorisable, capable de renforcer le bilan et de rassurer d’éventuels investisseurs, avec des gains dits « marginaux » à la clé.

Dans un contexte où les droits TV de la Ligue 1 ont chuté et où les revenus restent instables, la possession de Bollaert est aussi un argument clé dans la stratégie d’ouverture du capital.

Un actionnaire minoritaire recherché autour de 50 M€

Dans la continuité de cette restructuration, la direction menée par Joseph Oughourlian travaille depuis plusieurs mois à l’entrée d’un actionnaire minoritaire.

Comme l’a rappelé La Voix du Nord dans son article publié ce jeudi, la barre d’entrée envisagée tournerait autour de 50 millions d’euros. L’objectif n’est pas de céder le contrôle du club, mais de renforcer ses capacités d’investissement tout en sécurisant sa trajectoire financière. Et avec une qualification en Ligue des Champions qui se rapproche, on pourrait imaginer que cet actionnaire tant attendu puisse arriver cet été…

Avec le contexte actuel autour du football français, le modèle soutenu par le RC Lens dépend fortement des ventes de joueurs pour rester à l’équilibre. Dans ce contexte, le club doit continuer à générer des plus-values importantes sur son effectif pour financer son fonctionnement courant et ses ambitions sportives. Le dernier rapport publié par la DNCG montre d’ailleurs que, sans 61,46 millions d’euros de ventes la saison dernière, le bilan financier du club serait bien négatif.

Une grosse vente actée l’été prochain, minimum

C’est désormais l’équation centrale du projet lensois : malgré les efforts structurels et les avancées patrimoniales comme Bollaert, le club devra donc réaliser au moins une vente majeure lors du prochain mercato estival. Parmi les joueurs les plus courtisés et « bankables », on pense surtout à Risser, Baidoo, ou encore Sangaré, qui doit sans doute avoir la plus grosse cote actuellement. La plus grosse vente de l’histoire du RC Lens avant l’arrivée de l’actionnaire minoritaire ? Qui sait…

Cette opération n’est plus seulement une opportunité sportive ou stratégique, mais une nécessité économique pour maintenir l’équilibre global. Entre ouverture du capital, actifs immobiliers et trading de joueurs, le RC Lens avance sur une ligne de crête : stabiliser son modèle sans perdre son ambition sportive.