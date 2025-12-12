RC Lens : le nouvel investisseur rêvé par Oughourlian est peut-être déjà sous ses yeux

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Toujours en quête d’un nouvel investisseur, Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, pourrait ne pas aller chercher bien loin pour le trouver…

Le RC Lens a amorcé une véritable refonte de sa direction l’été dernier, en remplaçant Pierre Dréossi et Diego Lopez par Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, respectivement aux postes de directeur général et directeur sportif. Cette réorganisation s’inscrit dans une stratégie clairement orientée vers une utilisation plus poussée des données dans le recrutement, comme l’avait annoncé Joseph Oughourlian en mai.

Un logiciel de data avec Tony Bloom dans la boucle

Souvenez-vous, en septembre dernier, L’Équipe sortait un article en révélant que le club a expérimenté un partenariat avec un prestataire extérieur spécialisé dans l’analyse avancée de données, bien que son identité reste strictement confidentielle. Certaines rumeurs évoquent Jamestown Analytics, la branche football de Starlizard, société anglaise de conseils spécialisée dans les datas créée par Tony Bloom, le propriétaire de Brighton.

Le RC Lens a d’ailleurs insisté sur le fait que la data n’est qu’un outil complémentaire : les recrues sont d’abord choisies selon les besoins du coach, l’œil des scouts et l’analyse humaine, la data venant ensuite valider ou infirmer les choix. Dans tous les cas, ce lien entre Brighton et le RC Lens a débouché sur le transfert d’Abdallah Sima l’été dernier, pour environ 4,5 millions d’euros (hors bonus). Cette connexion a également été évoquée dans la vidéo sortie par le journaliste Romain Molina il y a plusieurs heures.

Brighton et Lens bientôt rapprochés ?

Ce dernier a imaginé la possibilité que Tony Bloom, propriétaire de Brighton, actionnaire à l’Union Saint-Gilloise en Belgique et chez le Heart of Midlothian en Écosse, pourrait éventuellement devenir actionnaire du RC Lens. Oughourlian est en effet à la recherche d’un nouvel investisseur, mais la valorisation actuelle du club, estimée à plus de 150 millions d’euros par le président lensois, semble trop élevée pour les candidats potentiels, freinant pour l’instant toute opération.

Dans tous les cas, cette éventualité pourrait bien ne pas passer chez les supporters lensois. Très réticents à la multipropriété (Oughourlian a des parts à Millonarios en Colombie et au Real Saragosse, et il est sur le point de se désengager du club italien de Padoue en Serie B), les fans Sang et Or verraient d’un très mauvais œil cette association. Pour rappel, le RC Lens compte déjà le groupe Side Invest dans son capital, qui détient 13% du club (pour 20 millions d’euros) depuis septembre 2023.