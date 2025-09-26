Cet été, le RC Lens a franchi un cap discret mais majeur : l’arrivée d’un outil de data révolutionnaire pour valider ses choix de recrutement. Explications.

Le RC Lens n’a pas seulement changé de gouvernance cet été avec les nominations de Benjamin Parrot comme directeur général et de Jean-Louis Leca en tant que directeur sportif. Le club artésien a aussi introduit un outil inédit dans son processus de recrutement. Une volonté claire de son président Joseph Oughourlian, qui, dès le mois de mai, avait martelé son ambition : intégrer davantage les datas dans la prise de décision sportive.

Depuis, les Sang et Or ont effectivement fait appel à un prestataire extérieur, dont l’identité reste volontairement confidentielle. « C’est un outil d’aide à la décision, mais je ne peux rien dire sur la manière dont ça se matérialise », se contente d’expliquer Benjamin Parrot. Leca complète dans L’Équipe : « On avait cet outil pour confirmer nos choix, on s’en est servi. Il fallait que nos joueurs ciblés passent ce filtre-là. »

Une data différente du Téfécé

Impossible de savoir si le RC Lens collabore avec la célèbre Jamestown Analytics. La confidentialité est totale et voulue. « Le président ne veut surtout pas donner des indices à la concurrence », souffle un proche du club. Une certitude cependant : l’outil en question n’est pas là pour remplacer l’humain mais bien pour valider ou invalider des intuitions. Les recrues estivales, neuf au total, n’ont pas été découvertes par la data mais bel et bien repérées par les scouts.

Ce modèle reste bien éloigné de celui de Toulouse, où les statistiques pilotent quasiment toute la politique de recrutement, en lien avec Zelus Analytics. À Lens, on en est encore à un rôle d’accompagnement. Mais la tendance est claire : l’expérience lancée cet été pourrait n’être qu’une première étape.

Reste une interrogation, presque philosophique : jusqu’où le RC Lens acceptera-t-il de déléguer son flair et son intuition au numérique ? Pour l’heure, les Sang et Or préfèrent la complémentarité. « On sait qu’il est impossible de ne jamais se tromper », concède Leca. Mais avec cet outil, Lens espère s’offrir un avantage compétitif discret et durable.