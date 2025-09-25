RC Lens : Benjamin Parrot en dit plus sur une révolution en cours chez les Sang et Or

Le directeur général du RC Lens, Benjamin Parrot, a expliqué comment la data révolutionnait la façon de recruter des Sang et Or.

Pour son premier été en tant que responsable du recrutement du RC Lens, Jean-Louis Leca a réalisé un très bon travail, symbolisé par la 7e place du club en L1 malgré un calendrier peu évident. L’Equipe consacre ce jeudi un article aux méthodes de la cellule dirigée par l’ancien gardien et l’on apprend que la data est désormais omniprésente. Même si elle ne dicte pas tout, comme à Toulouse ou Saint-Etienne, elle permet aux Sang et Or de se pencher sur des profils parfois inattendus.

La date confirme les pistes des scouts et de Leca

Le directeur général du Racing, Benjamin Parrot, a déclaré au quotidien sportif : « Le profil recherché doit avant tout répondre au profil donné par le coach, rien ne se fait sans ça. Il y a ensuite le travail de nos scouts, notre cellule de recrutement très talentueuse. Jean-Louis Leca creuse ensuite le profil humain du joueur ciblé, qui doit être aussi validé sur un plan économique. En parallèle, les outils data avec lesquels on travaille viennent confirmer, ou non, tout ce qu’on a vu ».

Pour le moment, c’est une réussite et cela tranche avec le travail de la précédente direction, incarnée par le directeur général, Pierre Dréossi, et le directeur sportif, Diego Lopez.