RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille
William Tertrin
24 septembre 2025

Dans son rapport publié ce mercredi, la Direction de l’Arbitrage de la FFF a reconnu que le troisième but du RC Lens face au LOSC aurait dû être refusé.

Le derby remporté 3-0 par le RC Lens face au LOSC a laissé naître quelques frustrations dans le camp lillois, mais pas forcément par rapport au score. En effet, l’arbitrage a pu être pointé du doigt sur certains buts lensois, et la Direction de l’Arbitrage de la FFF est revenue sur la situation litigieuse qui a conduit au troisième but inscrit par Rayan Fofana.

Une faute d’Aguilar sur Sahraoui au départ

« À proximité de la ligne médiane, le ballon est récupéré par l’équipe lensoise consécutivement à un contact entre le Lensois Ruben Aguilar et le Lillois Osame Sahraoui, qui venait de contrôler le ballon vers son propre but. L’attaque qui s’ensuit, menée par l’équipe lensoise, se conclut très rapidement par un but marqué par cette dernière. L’arbitre décide d’accorder le but, considérant que le contact initial n’était pas sanctionnable », a expliqué la FFF.

La VAR est ensuite intervenue : « L’arbitre vidéo analyse la situation depuis le début de la phase offensive et préconise à l’arbitre un visionnage de l’action en bord de terrain, en raison d’une faute présumée commise par le joueur lensois sur le pied gauche de l’adversaire. Face aux images, l’arbitre décide de maintenir sa décision, dans la mesure où il estime que le joueur lillois était « déjà en train de tomber ». »

Le but de Fofana aurait dû être annulé

Dans son rapport hebdomadaire, la FFF a finalement apporté un éclairage différent sur l’action : « Même s’il est réalisé par imprudence, le contact du pied gauche du Lensois sur le talon gauche du Lillois, entraînant le déchaussage de ce dernier, impacte la capacité de celui-ci à poursuivre normalement le duel pour la maîtrise du ballon. Il s’agit donc d’une faute sanctionnable, et l’envoi des images en bord de terrain était bien attendu pour corriger la décision initiale. »

Le troisième but lensois aurait donc dû être annulé, ce qui aurait peut-être pu permettre aux hommes de Bruno Genesio de revenir dans la partie. Ou pas. Mais ça, personne ne le saura…

Ligue 1LOSCRC Lens
Les plus lus

