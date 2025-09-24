Sylvain Robert, maire de Lens, a adressé une lettre à la présidente des Défenseurs des Droits après l’accueil réservé aux supporters du RC Lens au Parc des Princes le 14 septembre dernier.

Mercredi, Sylvain Robert, maire de Lens, a adressé une lettre à Claire Hedon, présidente des Défenseurs des Droits, pour dénoncer le traitement subi par les supporters du RC Lens lors de leur déplacement au Parc des Princes le 14 septembre dernier, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1 face au PSG (2-0).

« Des mesures de rétention inappropriées et vexatoires »

Comme rapporté par Le Parisien, l’élu n’a pas mâché ses mots. « Plusieurs sections de supporters lensois dont « Les Red Tigers » ont tenu à m’interpeller sur l’accueil qui leur a été réservé lors de leur déplacement en bus le 14 septembre dernier au Parc des Princes à Paris », écrit-il. « Alors que cet accueil avait été préparé dans le strict respect de l’arrêté préfectoral, ils ont été confrontés, dès leur arrivée au parking visiteurs, à des mesures de rétention inappropriées et vexatoires puis à un dispositif de sécurité démesuré, humiliant et provocateur de la part des forces de l’ordre équipées de matraques, casques, tasers, etc.…, qui ont été largement documentés par des journalistes présents sur place et certains supporters. »

Pour étayer ses propos, Sylvain Robert joint à sa lettre de nombreuses photographies montrant les incidents survenus aux abords du stade, parfois impliquant des altercations entre stewards, forces de l’ordre et supporters.

Un climat de tension et d’incompréhension

Le maire détaille également la gestion de l’arrivée et du départ des supporters. « La descente des véhicules leur a été interdite, pour certains d’entre eux, durant près d’une heure, après un trajet routier de plus de quatre heures, et l’accès aux toilettes ne leur a pas été permis… Inutile de vous préciser que ces mesures disproportionnées indignes ont engendré, à juste titre, un climat de tension et d’incompréhension, d’autant plus à l’approche de l’heure de démarrage du match. »

Selon lui, certaines personnes n’ont même pas pu assister à l’intégralité de la rencontre : « La préfecture a décidé de vider le parcage à la mi-temps ».

« Certaines familles font d’énormes sacrifices financiers »

Le maire insiste enfin sur le caractère inacceptable de ce traitement, surtout pour des familles ayant fait de « énormes sacrifices financiers » pour soutenir leur équipe : « Ces mêmes supporters ont dû rejoindre, leur bus, d’où ils ont attendu jusqu’à une heure après la fin de la rencontre, pour ne reprendre la route qu’à 19h45 vers le Pas-de-Calais, sous escorte policière motorisée, empêchant tout arrêt sur les aires d’autoroutes, sans aucun motif particulier. La plupart d’entre eux, pacifistes et accompagnés de leur famille, ont été particulièrement choqués par les conditions déplorables de leur accueil ».

Et de conclure : « Rappelons que certaines familles font d’énormes sacrifices financiers pour pouvoir assister aux rencontres du Racing Club de Lens et sont d’autant plus choquées voire traumatisées par cette brutalité… Elles étaient parties dans une ambiance « bon enfant » pour assister à une soirée sportive qui a viré au cauchemar. C’est pourquoi, j’ai tenu à vous en faire part afin que les responsabilités d’un tel traitement puissent être établies et que ces pratiques inhumaines ne se reproduisent plus. »