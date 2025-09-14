Pas décidé à forcer après une trêve internationale au cours de laquelle il a perdu Dembélé et Doué sur blessure, le PSG a dominé le RC Lens (2-0)… mais quand même vu trois nouveaux joueurs se blesser !

On n’a pas assisté à un grand match, ce dimanche, du côté du Parc des Princes. La faute à un PSG qui ne voulait pas forcer avant les retrouvailles avec la Ligue des champions et après avoir perdu deux titulaires pendant la trêve internationale, et à un RC Lens craintif, qui s’est présenté avec un dispositif renforcé. Logiquement, la partie a basculé grâce à des exploits individuels, signés à chaque fois Bradley Barcola, auteur de deux jolis buts (15e et 51e). Les Sang et Or n’ont pas démérité et se sont procurés quelques grosses occasions, vendangées par excès de précipitation (Edouard 7e, Sima 61e). Le Racing concède une défaite loin d’être infâmante et même porteuse d’espoirs pour la suite, tant il a su parfois mettre en difficulté le champion d’Europe. Ce dernier continue son sans-faute en Ligue 1 mais perd trois nouveaux joueurs sur blessure (Kvaratshelia, Lee, Beraldo). Ca commence à faire beaucoup !

Les notes du PSG

Chevalier (5) : repousse comme il peut le coup franc indirect de Thauvin à la 7e minute. Il a la chance de voir Edouard totalement manquer sa reprise. La suite du match a été beaucoup plus tranquille pour lui. Vigilant sur une nouvelle frappe de Thauvin à la 54e.

Hakimi (5) : a donné l’impression de doser ses efforts en première période. Toujours capable de créer le danger sur une inspiration mais il était en mode gestion aujourd’hui.

Beraldo (5) (Mendes, 70e) : grosse incompréhension avec Chevalier à la 7e, qui entraîne un coup franc indirect dans la surface. Pas spécialement mis à l’épreuve ensuite tant Edouard avait tendance à décrocher pour toucher le ballon. Sort sur blessure à vingt minutes du coup de sifflet final. Sur un brancard, avec les mains sur les visages, ce qui n’augure rien de bon…

Zabarnyi (5) : un tacle magnifique pour détourner un centre tendu de Thauvin qu’Edouard s’apprêtait à reprendre (27e). Comme Beraldo, pas grand-chose à se mettre sous la dent car Lens attaquait surtout par les ailes.

Hernandez (5) : passe pas loin de la correctionnelle dans les arrêts de jeu de la première période après un accrochage avec Thauvin, qui l’avait passé le long de la ligne de sortie de but.

Vitinha (6) : c’est lui qui intercepte la passe de Guilavogui pour offrir le ballon de l’ouverture du score à Barcola. A ensuite fait du Vitinha en contrôlant le jeu au milieu de terrain.

Zaïre-Emery (5) (Neves, 70e) : une grosse activité et une volonté de se projeter vers l’avant mais il est difficile d’exister aux côtés de Vitinha, qui aimante tous les ballons.

Lee (4) (Mayulu, 54e) : un coup franc dans le mur à la 18e, une passe facile pour Barcola en touche… Le Sud-Coréen n’a pas montré grand-chose en première période et a trouvé le moyen de se blesser en seconde…

Barcola (7) (Ruiz, 70e) : en jambes dès le début de la partie, il marque un joli but d’un enroulé du droit dans la lucarne opposée à la 15e. A chaque fois qu’il a accéléré, il a mis Aguilar au supplice. Preuve en est son deuxième but : trouvé à la 51e dans son couloir, il percute plein axe et trompe Risser d’une frappe du droit de 25 mètres.

Ramos (5) : prend un carton jaune à la 38e pour une simulation dans la surface lensoise. Bien pris par les trois tours de la défense centrale lensoise, il aurait toutefois pu doubler la mise dans les arrêts de jeu de la première période sans la vigilance de Risser sur sa Madjer et à la 86e, sur une reprise à bout portant, également bien captée par le gardien lensois.

Kvaratskhelia (Mbaye (5), 30e) : victime d’une grosse semelle d’Edouard en début de match, le Géorgien a joué en serrant les dents pendant une demi-heure, se procurant une grosse occasion. Mais il a fini par céder sa place à Mbaye… qui a failli doubler la mise sur son premier ballon ! Mais il s’est déséquilibré en changeant d’appui et a manqué sa frappe.

Les notes du Racing

Risser (5) : première période très frustrante avec un but encaissé mais rien d’autre à faire le reste du temps, hormis dans les arrêts de jeu, quand il empêche Ramos, auteur d’une Madjer, de doubler la mise. Un bel arrêt à la 86e sur une reprise à bout portant de ce même Ramos.

Aguilar (6) (Abdelhamid, 64e) : régulièrement pris de vitesse par Barcola, il a eu le mérite de s’accrocher. A la 36e, il délivre un excellent centre au deuxième poteau pour Edouard, dont la reprise a manqué de conviction. Belle action dans les arrêts de jeu de la première période, avec récupération dans le camp parisien, remontée de balle et centre parfait repris par Thauvin, de peu à côté.

Gradit (5) : à la 36e, il empêche Lee de se présenter seul devant Risser. Une autre très belle interception à la 45e, plein axe, assortie d’une remontée de balle dans sa moitié de terrain.

Baidoo (6) : dès la 6e minute, une très belle intervention devant Ramos, qui avait l’occasion de partir seul au but. Devance bien le Portugais à la 15e pour l’empêcher de tirer dans la surface. Une grosse erreur de relance dans l’axe à la 17e après un bon pressing parisien dans la surface lensoise.

Sarr (6) : gagne un premier gros duel avec Kvara à la 8e, sur une percée de ce dernier. Maîtrise parfaitement Zaïre-Emery, qui filait au but, à la 48e.

Udol (5) (Bermont, 70e) : il s’est montré très sérieux car les clients ne manquaient pas dans son couloir. Moins en vue offensivement qu’Aguilar à droite.

Thomasson (5) : s’est démené au milieu de terrain pour limiter l’influence de Vitinha. Mais difficile d’empêcher un tel joueur de faire ce qu’il veut !

Sangaré (5) : un retour monstrueux devant Kvara, qui s’apprêtait à doubler la mise à la 26e. Une ouverture lumineuse pour Aguilar à la 44e mais le latéral droit n’y croit pas… Maîtrise bien Barcola, qui partait en contre à la 57e.

Guilavogui (3) (Sima (5), 46e) : c’est lui qui perd le ballon aboutissant à l’ouverture du score parisienne. Dépassé par les événements, alors que le rythme n’était pas très élevé, en témoigne cette action de la 21e où il a hésité entre une passe de tête et de la poitrine et finalement perdu le ballon. Dans la foulée, il tente de lancer Edouard d’un extérieur du droit complètement manqué qui finit en touche… Logiquement remplacé à la pause par Sima, qui manque une grosse occasion de revenir au score à la 61e. Parti du milieu de terrain, il fait le plus dur en dribblant deux Parisiens mais pousse trop loin son ballon au moment de se présenter devant Chevalier !

Edouard (4) (Fofana, 64e) : blesse quasiment d’entrée Kvara en lui mettant une grosse semelle. Les mauvaises langues diront que ça a été sa plus belle action du match… En déséquilibre, il tire au-dessus des buts à la 7e, sur le coup franc indirect de Thauvin. Un raté inhabituel qui a peut-être pesé sur son moral. Sa frappe croisée à la 37e manque de puissance alors qu’il était en position idéale pour égaliser.

Thauvin (6) (Saïd, 70e) : son coup franc indirect de la 7e, en force, est mal repoussé par Chevalier mais Edouard manque l’occasion d’ouvrir le score. Averti à la 17e pour avoir ceinturé un adversaire à 25 mètres après une passe manquée de Baidoo plein axe. Très juste dans tout ce qu’il a entrepris en première période, il aurait dû bénéficier d’un pénalty dans les arrêts de jeu pour un ceinturage d’Hernandez. Manque d’égaliser dans la foulée sur une reprise consécutive à un centre d’Aguilar.