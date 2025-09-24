Avant le match face au SK Brann en Ligue Europa, Bruno Genesio a déploré 7 absents, et est également revenu sur l’arbitrage du derby face au RC Lens.

La lourde défaite du LOSC face au RC Lens (3-0) continue de peser sur l’ambiance qui règne à Lille. Lors de la conférence de presse avant le match face au SK Brann en Ligue Europa, Bruno Genesio a rapidement dérivé sur le derby et, plus précisément, sur l’arbitrage du match. Le coach lillois a détaillé ce qu’il considère comme des décisions arbitrales contestables.

« Vous avez parlé du pénalty sur la frappe (main potentielle d’Aguilar) de Félix Correia ? Pas de VAR, pas de pénalty. Deuxième fait de jeu, le deuxième but avant la mi-temps. Il suffit juste d’avoir joué au football pour savoir qu’au moment où Félix veut faire la passe à Berke (Özer), (Wesley) Saïd met son pied et lui fait un croche-pattes. Pas de VAR, but. Troisième but encaissé, faute sur Osame (Sahraoui). Il y a la VAR, où on dit à M. Wattellier qu’il y a faute, mais le but est accordé », a-t-il expliqué, faisant référence à l’analyse de la FFF.

7 absents pour le match face à Brann

L’entraîneur du LOSC a ensuite élargi son propos : « Et là, je sais qu’on va me taxer de pleureuse, mais chaque week-end, sur chaque terrain, il y a des problèmes. Il serait peut-être temps que tout le monde puisse être remis en question dans le football. Les joueurs, quand ils ne sont pas bons, ils vont sur le banc de touche ou ils sortent du groupe. Les entraîneurs, je ne vous en parle même pas, on dégage très vite (sourire exaspéré). Il serait peut-être temps que tous les acteurs du football parlent un petit peu de tout ça. »

En parallèle, Genesio a indiqué que sept joueurs seront indisponibles pour le match face à Brann. Parmi eux : Marc-Aurèle Caillard (coude), Ugo Raghouber (incapacité totale), Thomas Meunier (aine), Alexsandro et Benjamin André (quadriceps), Ousmane Touré (genou) et Romain Perraud (cheville). « Benjamin André et Romain Perraud vont mieux, mais ce sera beaucoup trop juste pour demain. On essaye les avoir pour dimanche. Il y a une amélioration et il y a cet espoir de les revoir dimanche », a également informé Genesio.

Tous propos rapportés par Le Petit Lillois.