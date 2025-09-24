LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens
William Tertrin
24 septembre 2025

Avant le match face au SK Brann en Ligue Europa, Bruno Genesio a déploré 7 absents, et est également revenu sur l’arbitrage du derby face au RC Lens.

La lourde défaite du LOSC face au RC Lens (3-0) continue de peser sur l’ambiance qui règne à Lille. Lors de la conférence de presse avant le match face au SK Brann en Ligue Europa, Bruno Genesio a rapidement dérivé sur le derby et, plus précisément, sur l’arbitrage du match. Le coach lillois a détaillé ce qu’il considère comme des décisions arbitrales contestables.

« Vous avez parlé du pénalty sur la frappe (main potentielle d’Aguilar) de Félix Correia ? Pas de VAR, pas de pénalty. Deuxième fait de jeu, le deuxième but avant la mi-temps. Il suffit juste d’avoir joué au football pour savoir qu’au moment où Félix veut faire la passe à Berke (Özer), (Wesley) Saïd met son pied et lui fait un croche-pattes. Pas de VAR, but. Troisième but encaissé, faute sur Osame (Sahraoui). Il y a la VAR, où on dit à M. Wattellier qu’il y a faute, mais le but est accordé », a-t-il expliqué, faisant référence à l’analyse de la FFF.

7 absents pour le match face à Brann

L’entraîneur du LOSC a ensuite élargi son propos : « Et là, je sais qu’on va me taxer de pleureuse, mais chaque week-end, sur chaque terrain, il y a des problèmes. Il serait peut-être temps que tout le monde puisse être remis en question dans le football. Les joueurs, quand ils ne sont pas bons, ils vont sur le banc de touche ou ils sortent du groupe. Les entraîneurs, je ne vous en parle même pas, on dégage très vite (sourire exaspéré). Il serait peut-être temps que tous les acteurs du football parlent un petit peu de tout ça. »

En parallèle, Genesio a indiqué que sept joueurs seront indisponibles pour le match face à Brann. Parmi eux : Marc-Aurèle Caillard (coude), Ugo Raghouber (incapacité totale), Thomas Meunier (aine), Alexsandro et Benjamin André (quadriceps), Ousmane Touré (genou) et Romain Perraud (cheville). « Benjamin André et Romain Perraud vont mieux, mais ce sera beaucoup trop juste pour demain. On essaye les avoir pour dimanche. Il y a une amélioration et il y a cet espoir de les revoir dimanche », a également informé Genesio.

Tous propos rapportés par Le Petit Lillois.

Ligue 1LOSCRC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio dézingue complètement l’arbitrage face au RC Lens

Par William Tertrin
PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris
Ligue 1...

PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : Medhi Benatia brise le silence sur la rumeur d’altercation avec Luis Campos

Par William Tertrin
La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !
Compétitions...

La FIFA veut une Coupe du Monde à 64 équipes… et ça fait déjà scandale !

Par William Tertrin
Hansi Flick et Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick balance tout sur sa discussion avec Yamal après le Ballon d’Or

Par William Tertrin
Ligue Europa : la stat complètement folle qui peut faire rêver l’OL et le LOSC !
Ligue Europa...

Ligue Europa : la stat complètement folle qui peut faire rêver l’OL et le LOSC !

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !
PSG...

Ballon d’Or 2025 : le Maroc en colère après la 6ème place d’Achraf Hakimi !

Par Louis Chrestian
RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille

Par William Tertrin
Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi
FC Barcelone...

Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Un joueur de l’OM dans le viseur !
FC Nantes...

FC Nantes : Un joueur de l’OM dans le viseur !

Par Louis Chrestian
OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres
OGC Nice...

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres

Par Louis Chrestian
L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !
ASSE...

L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !

Par Louis Chrestian
Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !
ASSE...

Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !

Par Louis Chrestian
Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »
Amiens SC...

Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise
OM...

OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise

Par Louis Chrestian
OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !
Ligue 1...

OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
PSG...

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Liga...

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Par Louis Chrestian
ASSE : Stassin en veut encore plus !
ASSE...

ASSE : Stassin en veut encore plus !

Par Louis Chrestian
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant en action face à Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : Lepenant interpelle Castro sur sa tactique !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
ASSE...

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Par Raphaël Nouet
Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Ligue 1...

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.
Liga...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, couple le plus influent de la planète !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet