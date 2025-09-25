Olivier Létang, qui a quitté le stade Bollaert avant la fin du derby entre Lens et Lille, a été dézingué par Jérôme Rothen sur RMC.

Le derby du Nord entre Lens et Lille (3-0), disputé samedi dernier à Bollaert, continue de faire réagir. Non pas seulement pour la nette victoire lensoise, mais surtout pour l’attitude du président lillois Olivier Létang, aperçu quittant les tribunes avant le coup de sifflet final.

« Il tire la couverture à lui quand ça lui plaît »

Invité à donner son avis ce mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots. Pour lui, le comportement du dirigeant du LOSC est loin d’être acceptable : « Ça manque de classe vis-à-vis des dirigeants lensois. Tu représentes le LOSC, tu dois savoir gérer ta frustration. Cette réaction, se lever et s’en aller, c’est aussi pour faire parler de lui. Il est là le problème. Quand Lille gagne, c’est souvent Olivier Létang qui vient faire les interviews et pas Bruno Genesio. Et quand Lille perd, il part et laisse Bruno Genesio. »

L’ancien international tricolore est allé plus loin dans sa critique : « Il tire la couverture à lui quand ça lui plaît. Ça me gêne. Il a fait de très bonnes choses à Lille, mais cette attitude… »

Dugarry d’accord avec Létang

De son côté, Christophe Dugarry a pris le contre-pied de son collègue consultant : « Qu’est-ce qu’on lui reproche ? Il a bien fait de se lever. Le début de saison de Lille est en trompe-l’œil avec deux victoires arrachées en fin de match (contre Monaco et Toulouse). Il y avait un message à envoyer aux joueurs. C’est aussi le rôle d’un président. Il n’a rien fait de mal. C’était le moment de le faire. »