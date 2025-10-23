FC Barcelone : la vidéo choc des présentations entre Hansi Flick et Nicki Nicole ! 
RC Lens : Oughourlian cherche un nouvel actionnaire mais…

Le patron du RC Lens, Joseph Oughourlian, en discussion avec les dirigeants du Paris FC.
Raphaël Nouet
23 octobre 2025

Romain Molina assure que le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, chercherait un nouvel actionnaire mais qu’il rencontrerait une difficulté majeure.

Ce soir, Romain Molina a publié une vidéo sur les clubs français cherchant de nouveaux propriétaires ou de nouveaux actionnaires. Le RC Lens fait partie du lot. Selon le journaliste d’investigation, Joseph Oughourlian souhaiterait ouvrir à nouveau le capital, comme il l’a fait il y a quelques années. Mais la mission s’annonce bien compliquée pour une raison précise : le patron du Racing valoriserait le club à plus de 150 M€, une somme jugée trop importante par les potentiels candidats.

Oughourlian est bloqué par rapport à la valeur du club

Molina explique bien toute la complexité du problème : quand il a ouvert le capital du club à de petits actionnaires, Oughourlian a valorisé le RC Lens à 150 M€, ce qui était bien au-dessus de sa valeur réelle. Le journaliste parle plutôt de 75-80 M€. Mais maintenant que des entreprises ont acheté des actions pour un club estimé à 150 M€, il ne peut plus dire que le RCL vaut moins aujourd’hui, sinon les actionnaires pourraient se sentir floués. Dans les négociations, Oughourlian n’a donc pas d’autre choix que de dire que le RC Lens vaut 150 M€ ou plus. Et à ce tarif, ça ne se bouscule pas au portillon…

En tout cas, la volonté de Joseph Oughourlian de faire venir de nouveaux investisseurs est bien réelle. Cela permettrait au Racing de continuer à grandir en renforçant ses infrastructures.

