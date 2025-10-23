RC Lens : un Sang et Or brillera plus que les autres face à l’OM

Double passeur décisif face au Paris FC (2-1) le week-end dernier, Adrien Thomasson est le meilleur de Ligue 1 dans cette catégorie et aura droit à un badge dédié face à l’OM samedi.

Adrien Thomasson ne portera pas le même maillot que ses partenaires du RC Lens samedi face à l’OM ! Le sien aura un petit badge de couleur doré formant un P comme « passeur » ou plutôt « passeur décisif ». Depuis plus d’un an, la LFP attribue au meilleur buteur et au meilleur passeur de L1 un petit symbole qu’il porte lors de la journée suivante. Depuis son doublé de passes décisives contre le Paris FC (2-1), Adrien Thomasson est le meilleur passeur de Ligue 1 avec cinq caviars.

Thomasson meilleur passeur de Ligue 1

Au demeurant, le milieu de terrain lensois pourrait conserver son badge même après la réception de l’OM puisque ses poursuivants au classement sont deux longueurs derrière. Ilan Kebbal (Paris FC), Bilal Nadir (OM), Félix Correira (LOSC) et Ludovic Ajorque (Brest) sont tous bloqués à trois. Le Marseillais, qui sera à Bollaert samedi, a peu de chances de jouer la rencontre ou alors seulement les dernières minutes. Pas beaucoup d’opportunités, donc, d’augmenter son total de passes décisives.

En outre, Adrien Thomasson tient la grande forme puisque ses cinq passes décisives ont été délivrés lors des quatre derniers matches. La venue de l’OM ne devrait pas être de nature à l’inciter à baisser le pied…