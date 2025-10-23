Moments forts au stade Bollaert-Delelis : le RC Lens a ouvert grand ses portes à une centaine de jeunes Ukrainiens réfugiés, venus s’échapper du fracas de la guerre pour vivre la magie du football. Symbole d’union et d’espoir, la légende Sergueï Bubka s’est vue remettre un maillot unique, vibrant hommage à l’histoire et à la fraternité sportive.

Une centaine de jeunes Ukrainiens accueillis à Bollaert

L’émotion était palpable dimanche, alors que plus de cent jeunes, âgés de 10 à 17 ans et originaires de Kiev, ont pris place dans les travées du stade à l’occasion de la rencontre entre Lens et le Paris FC (2-1). Accueillis en collaboration avec la Ligue d’athlétisme des Hauts-de-France et la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, ces adolescents séjournent actuellement au Parc d’Olhain, loin des dangers du conflit, grâce au soutien actif du fonds Racing Cœur de Lens et de nombreux partenaires locaux.

Sergueï Bubka célèbre à Lens : la remise d’un maillot symbolique

Quelques jours à peine après leur arrivée, une cérémonie marquante s’est tenue à Lens. Sergueï Bubka, immense figure de l’athlétisme mondial et ancien champion olympique, accompagnait les jeunes Ukrainiens. Le club a saisi l’occasion de lui offrir un maillot sang et or floqué du numéro 4, un clin d’œil à sa date de naissance, le 4 décembre, mais aussi à la Sainte-Barbe – fête chère aux mineurs et à l’histoire locale, traditionnellement honorée par le RC Lens.

Une initiative saluée : émotion, messages et réactions

Ce geste solidaire a touché bien au-delà des supporters. Les retours émus illustrent la force du football lorsqu’il s’engage : humanité, générosité et chaleur humaine sont revenues dans tous les échanges autour de cette journée. En ces temps troublés pour l’Ukraine, cette parenthèse à Bollaert symbolise un espoir partagé, rappelant qu’au-delà des terrains et des frontières, un club peut continuer de faire battre le cœur de la solidarité.