Arrivé cet été au RC Lens, le défenseur central autrichien Samson Baidoo n’exclue pas de ne rester qu’un an en Artois, surtout si une offre de Premier League, sa destination rêvée, se présente.

Après un premier match très difficile face à l’Olympique Lyonnais (0-1), au cours duquel il s’était retrouvé au marquage de la fusée Malick Fofana, Samson Baidoo a mis tout le monde d’accord à Lens. Le défenseur central autrichien, recruté en provenance du Red Bull Salzbourg moyennant 8 M€, forme une charnière à trois très efficace aux côtés de Malang Sarr et Jonathan Gradit. Mais les supporters lensois a bien profité de ce talent car il n’est pas dit qu’il reste longtemps en Artois !

« La Premier League, c’est mon objectif le plus élevé »

En conférence de presse ce jeudi, Baidoo n’a pas fermé la porte à un départ en juin prochain, surtout si c’est pour rejoindre la Premier League, sa destination privilégiée ! « Je suis là pour me développer, pour m’améliorer, pour être meilleur à chaque match, a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par Lensois.com. C’est ce que j’ai dit. Je suis très heureux d’avoir Malang et Jo, et l’ensemble de l’équipe, de mon côté, pour m’améliorer à chaque match. Et bien sûr, Robin dans le but. Je suis venu à Lens pour être un meilleur joueur et progresser de match en match. On verra ce qui se passera à la fin de l’année, mais comme je l’ai dit, je suis là pour jouer, pour être meilleur à chaque match et pour gagner. Dans ma tête, la Premier League, c’est mon objectif le plus élevé, mais chaque chose en son temps. »

Pas pressé de partir, donc, Baidoo. Mais si un club anglais vient toquer à sa porte l’été prochain, il sera sans doute délicat pour le RC Lens de le retenir…