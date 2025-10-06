FC Barcelone : Deco a déjà trouvé le sauveur du Barça au Mercato

Le FC Barcelone peaufine sa stratégie de recrutement en misant sur une observation minutieuse des talents européens. Selon Sport, Deco a ainsi récemment jeté un œil attentif du côté du Portugal : Gonçalo Oliveira, jeune défenseur central gaucher de Benfica considéré comme l’un des futurs grands du poste.

Dans les coulisses : une rencontre à Barcelone

Le dernier match de Ligue des Champions au Camp Nou n’a pas seulement offert du spectacle sur le terrain. En tribune, Deco a discrètement multiplié les contacts, notamment avec les représentants de l’agence Pro Eleven, Carlos Gonçalves et Antonio Casanova. Au centre des discussions, un nom revient : Gonçalo Oliveira.

Ce rendez-vous informel témoigne d’une phase d’évaluation, classique dans la méthode catalane, qui préfère sonder avant de négocier. Pour l’heure, aucune négociation concrète n’a été engagée. Le dossier reste à l’étude, preuve du tempo imposé par le club, friand d’analyses en profondeur depuis l’arrivée de Deco à la tête du recrutement.

Gonçalo Oliveira, un talent qui suscite l’espoir

À seulement 19 ans, Oliveira s’impose déjà comme l’un des éléments les plus surveillés de l’académie lisboète. Défenseur central gaucher, il alterne entre l’équipe première et la réserve de Benfica, affirmant progressivement ses qualités défensives et sa capacité à relancer proprement.

Admiré en interne, le jeune Portugais commence à attirer l’intérêt des plus grands. José Mourinho, figure du football portugais, n’a pas tari d’éloges à son sujet, jugeant son potentiel crucial pour l’avenir du club lisboète. Ce crédit public renforce un peu plus la valeur du joueur, dont la courbe de progression interpelle au-delà des frontières nationales.

La stratégie prudente du FC Barcelone

Le Barça, fidèle à une politique axée sur la patience, la détection et la formation, ne compte pas brûler les étapes. La direction technique, sous la houlette de Deco, inscrit ce type de dossier dans une logique de veille à long terme, loin de tout comportement précipité sur le marché des transferts.

Pour le moment, la défense centrale blaugrana ne présente pas de besoin immédiat. Le club catalan préfère donc garder une position d’observation, capitalisant sur la possibilité d’agir lorsque le contexte sera optimal. Cette stratégie, qui a permis d’intégrer de jeunes talents lors des précédents mercatos, fait la force du projet sportif du Barça sur la scène européenne.

Quelle suite pour ce dossier prometteur ?

L’avenir d’Oliveira reste ouvert, les observateurs catalans continuant de suivre sa progression sous les couleurs de Benfica. Une trajectoire qui, si elle se confirme, pourrait rapidement conduire à un intérêt renforcé du FC Barcelone lorsque la fenêtre de recrutement s’ouvrira.

Une chose est sûre : le club catalan ne perd pas de vue l’importance de miser sur la jeunesse et la progression sur le long terme. En gardant Gonçalo Oliveira sous surveillance attentive, le Barça réaffirme sa volonté de composer son effectif de demain avec les profils les plus prometteurs du continent. L’histoire ne fait peut-être que commencer.