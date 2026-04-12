PSG Mercato : un nouveau gardien numéro 1 ciblé, grosse bataille en vue !

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Le Paris Saint-Germain préparerait un gros chantier. Malgré la présence de Lucas Chevalier et Matvey Safonov, le club parisien envisagerait en effet déjà l’arrivée d’un nouveau gardien numéro 1.

Le PSG doute de ses gardiens actuels

Le message est clair : le poste de gardien n’est pas totalement verrouillé au Paris Saint-Germain.

Malgré les présences de Lucas Chevalier et Matvey Safonov, le club parisien étudie sérieusement la possibilité de recruter un nouveau titulaire.

Une réflexion menée en interne, notamment par Luis Campos, qui souhaite renforcer un poste jugé encore incertain.

Bart Verbruggen, la priorité identifiée

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG a déjà une cible claire : Bart Verbruggen.

À seulement 23 ans, le gardien international néerlandais de Brighton & Hove Albion s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs à son poste en Europe.

Ses performances en Premier League sont solides, régulières, et attirent logiquement l’attention des plus grands clubs.

Le PSG voit en lui un potentiel futur numéro 1 capable de s’inscrire dans la durée.

⚔️Une concurrence XXL pour le PSG

Mais le dossier est loin d’être simple.

Plusieurs cadors européens sont également intéressés par Bart Verbruggen :

Arsenal (doublure envisagée de David Raya)

Bayern Munich (selon l’avenir de Manuel Neuer)

Chelsea (en quête d’un numéro 1 plus fiable que Robert Sánchez)

Inter Milan (plan B si Guglielmo Vicario ne signe pas)

Une concurrence féroce qui pourrait faire grimper les enchères.

Un choix stratégique pour l’avenir

Ce dossier pose une vraie question au PSG : faut-il changer de hiérarchie au poste de gardien ?

Recruter Bart Verbruggen en tant que numéro 1 enverrait un message fort et pourrait rebattre totalement les cartes en interne.

Mais le club devra convaincre… et surtout agir vite.

Un mercato décisif pour Paris

Le poste de gardien pourrait devenir l’un des dossiers majeurs de l’été parisien.

Et dans un marché où les grands clubs cherchent tous à sécuriser ce poste clé, Bart Verbruggen pourrait bien être au centre d’une bataille européenne.