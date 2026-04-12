À LA UNE DU 12 AVR 2026
[20:00]LOSC : l’hommage poignant des Dogues à Bruno Genesio (vidéo)
[19:33]PSG Mercato : un nouveau gardien numéro 1 ciblé, grosse bataille en vue !
[19:13]Ligue 1 : le LOSC reprend la 3e place à l’OM, Le Havre enfonce Nice
[19:00]RC Lens : Thauvin meilleur joueur du mois en Ligue 1, l’AS Monaco choquée !
[18:40]OM : Benatia a réglé ses comptes, ça va faire grincer des dents à Marseille
[18:20]FC Nantes : Kita détruit en direct, son avenir au club est définitivement réglé !
[18:00]ASSE : Moueffek monte au créneau pour défendre les Ultras, avec un message fort
[17:40]RC Lens : 3 Sang et Or ont improvisé un petit match avec des enfants ce dimanche ! (vidéo)
[17:20]OM : un ancien flop du PSG plombe les débuts de De Zerbi, Tottenham au plus mal !
[17:00]RC Lens : quels joueurs ont été pointés du doigt par Sage après Rouen ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un nouveau gardien numéro 1 ciblé, grosse bataille en vue !

Par Laurent Hess - 12 Avr 2026, 19:33
💬 Commenter

Le Paris Saint-Germain préparerait un gros chantier. Malgré la présence de Lucas Chevalier et Matvey Safonov, le club parisien envisagerait en effet déjà l’arrivée d’un nouveau gardien numéro 1.

Le PSG doute de ses gardiens actuels

Le message est clair : le poste de gardien n’est pas totalement verrouillé au Paris Saint-Germain.

Malgré les présences de Lucas Chevalier et Matvey Safonov, le club parisien étudie sérieusement la possibilité de recruter un nouveau titulaire.

Une réflexion menée en interne, notamment par Luis Campos, qui souhaite renforcer un poste jugé encore incertain.

Bart Verbruggen, la priorité identifiée

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG a déjà une cible claire : Bart Verbruggen.

À seulement 23 ans, le gardien international néerlandais de Brighton & Hove Albion s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs à son poste en Europe.

Ses performances en Premier League sont solides, régulières, et attirent logiquement l’attention des plus grands clubs.

Le PSG voit en lui un potentiel futur numéro 1 capable de s’inscrire dans la durée.

⚔️Une concurrence XXL pour le PSG

Mais le dossier est loin d’être simple.

Plusieurs cadors européens sont également intéressés par Bart Verbruggen :

  • Arsenal (doublure envisagée de David Raya)
  • Bayern Munich (selon l’avenir de Manuel Neuer)
  • Chelsea (en quête d’un numéro 1 plus fiable que Robert Sánchez)
  • Inter Milan (plan B si Guglielmo Vicario ne signe pas)

Une concurrence féroce qui pourrait faire grimper les enchères.

Un choix stratégique pour l’avenir

Ce dossier pose une vraie question au PSG : faut-il changer de hiérarchie au poste de gardien ?

Recruter Bart Verbruggen en tant que numéro 1 enverrait un message fort et pourrait rebattre totalement les cartes en interne.

Mais le club devra convaincre… et surtout agir vite.

Un mercato décisif pour Paris

Le poste de gardien pourrait devenir l’un des dossiers majeurs de l’été parisien.

Et dans un marché où les grands clubs cherchent tous à sécuriser ce poste clé, Bart Verbruggen pourrait bien être au centre d’une bataille européenne.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot