En conférence de presse, la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, s’est montré taquin envers l’Atlético Madrid tout en faisant de la Champions League, détenue par le PSG, son objectif.

En plus d’être le joueur le plus excitant de la planète football, Lamine Yamal est en train de devenir un excellent client pour les médias. C’est déjà le cas sur les réseaux sociaux, où la star du FC Barcelone n’hésite pas à provoquer ou chambrer n’importe qui. Depuis deux jours, il met en avant une photo de LeBron James, vainqueur de la NBA en 2016 alors que son équipe de Cleveland était menée 3-1 par les Warriors dans la série (4-3 à l’arrivée). Yamal a assumé cette ambition de remontada en conférence de presse, ce lundi, faisant preuve d’une grande facilité devant les médias alors qu’il n’a que 18 ans !

« À voir si le Cholo me rend un service et me met face à un simple un contre un »

« Il faut qu’on joue comme on sait le faire. Avec intensité. On ne doit pas penser que c’est un miracle de revenir. On sait qu’on est menés 2-0 mais cette équipe a démontré qu’on est très très culés et on va tout donner. Les options ne dépendent pas seulement de moi, mais si c’est le cas, ça ne me dérangerait pas. Je pense que nous sommes une équipe jeune, nous sommes tous des gamins et nous l’avons montré à de nombreuses reprises. Et je pense que ce que nous avons fait tout au long de la saison, c’est nous battre pour cet écusson du Barça, et nous avons une grande envie d’être à nouveau en demi-finale, et demain nous donnerons tout ce que nous avons en nous. »

Il a également provoqué Diego Simeone en spéculant sur la tactique de l’entraîneur de l’Atlético mais également le PSG en expliquant avoir vu de nombreuses fois la remontada et vouloir lui chiper la Champions League : « J’espère faire la différence. À voir si le Cholo me rend un service et me met face à un simple un contre un. La Ligue des champions et la Coupe du monde, c’est ce qu’il y a de plus grand, et c’est pourquoi je rêve de marquer des buts dans cette compétition comme le Barça. En ces moments de la saison, c’est là que les vrais joueurs se révèlent et j’ai très envie que demain arrive. Ma photo de profil sur IG ? LeBron James est une référence qui peut m’inspirer pour demain. Je réfléchirai à la manière dont il l’a fait et j’espère que ça marchera de la même façon pour moi. Le Barça court après la Ligue des champions depuis des années… Nous voulons cette Coupe. »

👀 Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético – Barça de Champions: "A ver si el Cholo me hace un favor…"



💪 Lamine Yamal se mostró muy motivado antes del Atlético – Barça de Champions y lanzó un reto al Cholo Simeone



✍️ I. San Antoniohttps://t.co/vJPsa5q8V2 — Diario SPORT (@sport) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League