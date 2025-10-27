ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?
OM : n’a-t-on pas vu l’OM un peu trop beau ?

L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Laurent Hess
27 octobre 2025

L’OM reste sur deux défaites. Ne l’aurait-on pas vu un peu trop beau ces dernières semaines ? C’est notre débat du jour…

« Si ! »

« Honnêtement, je comprends la vague d’optimisme qu’avait pu provoquer la belle série de l’OM. Une victoire dans le Classico, 5 succès de rang, du beau jeu, des recrues qui apportent un vrai plus, un fauteuil de leader, il y avait de quoi s’enflammer. Mais au point de penser que l’OM allait pouvoir damer le pion au PSG et lui rafler le titre cette saison, non. Quand même pas. C’était trop.

Di Meco et Dugarry ont été les premiers à s’enflammer, sur RMC. C’était bien vite oublier la différence de niveau entre le PSG, champion d’Europe en titre, et l’OM, malgré son bon Mercato. C’était oublier aussi que Paris a joué très amoindri ces dernières semaines. Le Sporting et Lens ont fait redescendre les Marseillais de leur nuage, Pavard a perdu de sa superbe, tout le monde a perdu de sa superbe. Mais à mon sens, l’OM a tout pour être un solide dauphin de Paris cette saison, pour terminer à minima sur le podium et se qualifier pour la Ligue des champions 2026-27. Et c’est déjà très bien comme ça. »

Laurent HESS

« La lutte avec le PSG est loin d’être finie »

« Pour suivre l’OM attentivement cette saison, et notamment le match de samedi soir face au RC Lens, j’ai été assez impressionné. La manière dont ils sont parvenus à mettre sous pression les Lensois était assez remarquable. Ça allait très très vite, dans les passes ou les combinaisons, et le but marqué par Greenwood est magnifique. Il y a malheureusement eu cette malchance avec le penalty concédé et le CSC de Pavard, même si la seconde période a été bien maîtrisée par Lens.

Le scénario du Sporting s’est répété, mais une saison est longue, et il vaut peut-être mieux que l’OM vive ce coup de mou à ce stade de la saison. On sent que quelque chose se passe dans cette équipe, et cela fait partie du déroulement d’une saison. Je vois toujours Marseille comme un candidat au titre, et cette lutte à distance avec le PSG est loin d’être finie ».

William TERTRIN

Ligue 1OM
#A la une#DÉBAT

