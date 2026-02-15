À LA UNE DU 15 FéV 2026
OM : l’adjoint de Benatia au cœur d’un énorme imbroglio, le vestiaire sous le choc

Par William Tertrin - 15 Fév 2026, 21:13
L’instabilité frappe encore l’OM avec un nouvel épisode dans la valse des départs aux sommets du club. Après De Zerbi et Benatia, la situation d’Ali Zarrak fait trembler la Commanderie, sur fond de doutes et de crispations.

OM : la saignée continue dans l’organigramme

Impossible pour l’Olympique de Marseille de trouver le calme. À peine le temps d’encaisser le départ de Roberto De Zerbi, puis la démission de Mehdi Benatia, que l’environnement marseillais se retrouve bousculé par une nouvelle incertitude organisationnelle. Cette fois, le nom d’Ali Zarrak apparaît au cœur des remous internes, ravivant les inquiétudes sur la stabilité du club et la cohérence de son projet sportif en plein été mouvementé.

Qui est Ali Zarrak ? Un personnage clé entre lumière et controverses

Nommé responsable de la réserve fin 2023, Ali Zarrak s’est rapidement imposé comme un relais décisif auprès de Mehdi Benatia, son proche collaborateur. Côté coulisses, Zarrak est réputé pour son franc-parler, ses interventions tranchantes et des prises de position qui lui ont valu une réputation à part à Marseille. Son parcours :

  • Responsable de la réserve phocéenne depuis 2023
  • Adjoint stratégique de Benatia dans la structure du club
  • Acteur visible lors de matches de jeunes et de l’équipe première
  • Tempérament direct suscitant tensions internes, notamment avec Jean-Pierre Papin
  • Incident remarqué à la tribune officielle face au Havre la saison passée

Son tempérament n’a pas toujours fait l’unanimité et certains épisodes hors du terrain ont pu amplifier le climat déjà tendu chez les dirigeants de l’OM.

Départ annoncé… ou intox ? L’imbroglio autour de Zarrak

Alors que la rumeur d’un départ d’Ali Zarrak vers d’autres horizons a été révélé par La Provence, la version de l’insider Mohamed Toubache-Ter diffère : « Contrairement à ce qui est annoncé par un média local, Ali Zarrak n’a pas annoncé son départ aux joueurs du Centre de Formation. Ces mêmes joueurs sont encore sous le choc du départ de Mehdi Benatia. » Le dossier reste incandescent, mais ce démenti sème le doute sur la réalité immédiate du mouvement et souligne la difficulté de l’OM à sortir d’une spirale d’instabilité managériale.

Un club sous pression, supporters en alerte

Dans ce contexte explosif, les supporters marseillais peinent à suivre le rythme des changements à la tête de leur club. Entre départs successifs, pressions médiatiques et incidents en tribune, l’inquiétude grandit sur la direction prise par l’OM. À Marseille, la reconstruction de l’organigramme s’annonce plus brûlante que jamais, tandis que le public du Vélodrome attend des réponses claires, entre espoir et désillusion.

