OM : Greenwood reçoit une menace tout droit venue du Stade Rennais

La course au titre de meilleur buteur de Ligue 1 s’emballe, et si Mason Greenwood pensait avoir fait le plus dur avec ses 15 réalisations, une ombre grandissante apparaît derrière lui. Elle vient de Rennes, et elle s’appelle Esteban Lepaul.

Greenwood installé… mais sous pression

Avec 15 buts, l’attaquant de l’OM pointe à la 2 place du classement des buteurs. Une barre symbolique, sachant que l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, Joaquín Panichelli, a vu sa saison se terminer à cause d’une grave blessure.

Mais derrière, Esteban Lepaul pousse très fort. L’attaquant du Stade Rennais compte 14 buts, soit une seule unité de retard.

Et surtout, il ne cache plus ses ambitions :

« J’ai envie de finir meilleur buteur de Ligue 1. Je ne l’ai pas fait quand j’étais dans les championnats précédents, ce serait fantastique de le faire en Ligue 1 ».

Un objectif assumé, nourri par une saison déjà impressionnante. Lepaul s’est imposé comme l’un des buteurs les plus efficaces du championnat… sans tirer le moindre penalty, contrairement à Greenwood. Un détail loin d’être anodin dans cette lutte au sommet.

“Mettre 15 buts, c’est extrêmement dur”

Sur l’After Foot de RMC ce mardi soir, Lepaul a aussi tenu à rappeler la réalité du championnat français :

« Les gens extérieurs ne se rendent peut-être pas compte de ce qu’est la Ligue 1, et de la puissance de finir meilleur buteur. Même rien que d’arriver à la barre symbolique des 15 buts. C’est un championnat physique, technique, tactique… Toutes les équipes sont dures à manœuvrer. Les possibilités de marquer sont faibles. »

Un discours qui tranche avec certaines critiques extérieures. L’attaquant rennais insiste : la Ligue 1 est un championnat où chaque but se mérite, où chaque défense est difficile à manœuvrer.

Et son message est clair :

« Tous ceux qui se plaignent des matchs de milieu ou de bas de tableau : allez voir un match au stade, avec les joueurs à 20 mètres de vous, et vous comprendrez pourquoi la Ligue 1 est dure ».

Une fin de saison sous tension

Pour l’OM, le message est limpide : Greenwood n’a plus le droit à l’erreur. Car derrière lui, Lepaul n’est pas seulement un poursuivant. Il est désormais un véritable challenger, déterminé, efficace… et en pleine confiance.

La bataille pour le titre de meilleur buteur est relancée. Et elle pourrait bien se jouer dans un duel à distance entre Marseille et Rennes, même si le RC Lens est très bien représenté avec trois joueurs dans le top 10 (Édouard, Saïd et Thauvin).