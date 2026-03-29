OM Mercato : recalé à Marseille, Panichelli remplacé par une cible olympienne au RC Strasbourg ?

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Le mercato réserve parfois des scénarios pleins d’ironie. Écarté par l’Olympique de Marseille il y a quelque temps, Joaquin Panichelli pourrait indirectement subir… l’influence du club phocéen dans sa succession au RC Strasbourg.

Panichelli, un profil qui n’avait pas convaincu l’OM

Avant de poser ses valises en Alsace, Panichelli avait été proposé à plusieurs clubs, dont l’OM, comme révélé en exclusivité sur notre site. Mais le club olympien n’avait pas donné suite, préférant explorer d’autres profils offensifs. Un choix qui semblait anodin à l’époque… mais qui pourrait aujourd’hui prendre une tournure inattendue.

Car depuis, la situation a radicalement changé : blessé gravement au genou (rupture des ligaments croisés), l’attaquant strasbourgeois est indisponible pour de longs mois. Strasbourg doit donc lui trouver un remplaçant dès cet été.

Une cible de l’OM pour remplacer Panichelli ?

Et c’est là que le lien avec Marseille refait surface. Selon plusieurs rumeurs récentes, l’OM suit de près Dion Beljo, buteur du Dinamo Zagreb, également ciblé par Strasbourg pour compenser l’absence de Panichelli, comme dévoilé par Jeunesfooteux.

Auteur d’une saison impressionnante (26 buts en 37 matchs), le Croate s’impose comme un profil très recherché sur le marché : puissant, efficace et capable d’enchaîner les buts, il correspond parfaitement aux besoins de plusieurs clubs européens.

L’OM et Rennes mettent la pression

Mais Strasbourg est loin d’être seul sur le dossier. L’OM et le Stade Rennais sont eux aussi très intéressés par le profil de Beljo, dans leur quête d’un véritable numéro 9.

Les deux clubs, ambitieux en Ligue 1, recherchent un attaquant capable de franchir un cap offensif. Résultat : la concurrence s’annonce rude pour Strasbourg, qui devra rivaliser avec des moyens supérieurs.

Un scénario ironique pour Panichelli

Le clin d’œil est frappant : recalé par Marseille par le passé, Panichelli pourrait aujourd’hui être remplacé à Strasbourg par… une cible prioritaire de l’OM.

Un retournement de situation qui illustre parfaitement la logique imprévisible du mercato.

Strasbourg sous pression

Pour le Racing, l’urgence est réelle. Avec le départ programmé d’Emanuel Emegha et l’absence longue durée de Panichelli, le club doit impérativement recruter un buteur fiable.

Dion Beljo coche toutes les cases. Mais face à l’OM et Rennes, Strasbourg devra se montrer convaincant — sportivement comme financièrement — pour boucler ce dossier.

Une chose est sûre : ce feuilleton pourrait bien devenir l’un des plus suivis de l’été.