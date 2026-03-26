Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 16 réalisations, Joaquin Panichelli (RC Strasbourg, 23 ans) aurait pu signer à l’OM au cours du dernier mercato estival.

L’histoire pourrait bien devenir un énorme regret pour l’OM. Selon nos informations, Joaquin Panichelli, actuel attaquant du RC Strasbourg et meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations, avait été proposé à l’OM lors du mercato estival 2025. Une opportunité en or… que le club phocéen a tout simplement laissée filer.

« Marseille l’a refusé en juin 2025. Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent alors qu’il était disponible à 16 millions d’euros. Ils ne l’ont pas pris au sérieux car il jouait en deuxième division espagnole et ont préféré miser 35 M€ sur Igor Paixao », nous confie une source proche du dossier. Un choix qui, avec le recul, interroge fortement.

Une ascension fulgurante au RC Strasbourg

Arrivé en Alsace fin juillet 2025 en provenance d’Alavés, pour 17 M€, Joaquin Panichelli n’a pas mis longtemps à faire parler de lui en Ligue 1. Match après match, l’attaquant de 23 ans s’est imposé comme une référence offensive du championnat. Avec 16 buts inscrits, il domine aujourd’hui le classement des buteurs et s’impose comme l’une des révélations majeures de la saison. Puissance, efficacité, sens du but : son profil complet attire désormais les regards des plus grands clubs européens.

L’Europe déjà à ses trousses

Forcément, ses performances ne passent plus inaperçues. Le FC Barcelone mais surtout l’Atlético Madrid suivent de très près l’évolution de l’attaquant argentin. Une trajectoire fulgurante qui confirme une chose : l’OM est sans doute passé à côté d’un énorme coup sur le marché des transferts.

Un regret déjà immense pour l’OM ?

À l’heure où l’OM cherche encore de la régularité offensive, ce dossier Panichelli risque de rester longtemps en travers de la gorge des supporters. Car au-delà du talent du joueur, c’est surtout le contexte qui interpelle : un attaquant accessible à 16 millions, ignoré… qui explose aujourd’hui au plus haut niveau. Et pendant ce temps-là, la concurrence européenne, elle, ne compte pas refaire la même erreur que Pablo Longoria… en charge de ce gros raté.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)