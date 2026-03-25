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FRANCE

OM : nouveau coup dur pour Greenwood 

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 13:45
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Mason Greenwood (OM)
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En plus de sa blessure contractée face au LOSC (1-2) et de sa suspension à venir à Monaco, Mason Greenwood (OM, 24 ans) a cédé son trône et n’est plus le meilleur buteur de Ligue 1.

On appelle ça une période noire… pour Mason Greenwood. Après une blessure contractée face au LOSC (1-2), La Provence confirme que l’attaquant de l’OM devra bel et bien purger sa suspension contre Monaco pour accumulation de cartons jaunes. Si sa blessure s’avère moins grave que prévu — seulement une béquille —, un autre revers vient s’ajouter : Greenwood a cédé sa première place au classement des buteurs de Ligue 1 !

Panichelli reprend la tête à Greenwood

C’est Joaquin Panichelli, attaquant du RC Strasbourg, qui a pris le trône avec 16 réalisations, après son doublé face au FC Nantes dimanche (3-2). Greenwood, avec 15 buts, voit sa place de meilleur buteur s’évaporer. Entre la gestion de la blessure, la suspension et la perte du sommet des buteurs, la situation de l’Anglais devient complexe pour l’OM

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Une attaque Gouiri – Aubameyang à Monaco ?

L’OM va devoir s’adapter rapidement pour compenser l’absence de son attaquant vedette lors d’un match crucial et maintenir la dynamique offensive. Une attaque à deux têtes composée d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être mise sur pied en Principauté, finalement la seule bonne nouvelle à l’horizon pour Habib Beye.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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