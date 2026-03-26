Igor Paixão, ailier flamboyant de l’OM, a annoncé une étape majeure dans sa vie personnelle : ses fiançailles avec sa compagne Júlia Mendonça.

Igor Paixao ne risque pas de perdre son sourire. Lors d’une escapade romantique à Rome, l’ailier de l’OM a fait sa demande en mariage à sa compagne, offrant un cadre digne d’un film pour ce moment si précieux.

Sur Instagram, Paixão a partagé sa joie et sa gratitude : « Gratitude à Dieu pour tout ce que nous vivons, pour nous, et pour tout cet amour qui déborde. Qu’Il continue de bénir notre chemin et de renforcer tout ce que nous ressentons ! » Ses mots reflètent parfaitement le bonheur et l’émotion qui accompagnent cette étape importante, loin des projecteurs du football mais tout aussi marquante.

Paixão se fait passer la bague au doigt

Pour l’OM, c’est une nouvelle qui fait sourire au-delà des performances sportives. Paixão, qui enchante les supporters par sa vitesse et sa créativité sur le terrain, vit également un moment de bonheur personnel intense. Ses fiançailles sont autant un symbole de stabilité et de sérénité dans sa vie privée qu’une source d’inspiration pour ses coéquipiers et les fans.

Rome restera donc gravée dans la mémoire de Paixão et Mendonça, un décor parfait pour célébrer l’amour. Cette annonce renforce l’image d’un joueur épanoui et équilibré, capable de conjuguer performance sportive et bonheur personnel. Entre dribbles et passions, Igor Paixão continue de faire rêver l’OM, sur le terrain comme en dehors.