OM Mercato : Greenwood sur le départ, un attaquant à 45 M€ fait déjà rêver les supporters

Avec un probable départ de Mason Greenwood l’été prochain à l’OM, un nouvel ailier pourrait devenir la priorité à Marseille. Et un nom qui a de quoi faire rêver les supporters a été cité.

Le mercato estival pourrait réserver une surprise du côté de L’OM. Selon des informations venues de TEAMtalk, l’Atlético de Madrid suit de près deux attaquants d’Arsenal : Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. Une situation qui pourrait indirectement concerner l’OM.

Une situation compliquée à Arsenal

À Londres, les deux internationaux brésiliens ne disposent plus du même statut que lors des saisons précédentes. Utilisés davantage comme joueurs de rotation, ils ne sont plus considérés comme intouchables. Arsenal ne fermerait d’ailleurs pas la porte à un départ en cas d’offre intéressante, malgré des contrats courant jusqu’en 2027.

Dans ce contexte, l’intérêt de l’Atlético de Madrid est concret. Le club espagnol a pris des renseignements pour les deux joueurs afin de renforcer son secteur offensif. Mais il n’est pas seul sur le dossier, notamment concernant Martinelli (42 matchs cette saison pour 20 titularisations, 11 buts et 5 passes dé), qui attire également l’attention de plusieurs clubs européens.

Martinelli pour remplacer Greenwood ?

C’est précisément ce point qui peut ouvrir une réflexion du côté de l’OM. À 24 ans, Martinelli reste un profil très recherché : rapide, percutant et déjà expérimenté au plus haut niveau. Surtout, l’ailier ne serait pas proche de prolonger son contrat, ce qui pourrait pousser Arsenal à envisager une vente. Un nom qui a de quoi faire rêver les supporters marseillais tant la piste est prestigieuse. Mais sur les réseaux sociaux, certains préfèrent ne pas y croire à cause du prix élevé, étant donné que Martinelli est valorisé à 45 millions d’euros par Transfermarkt.

Pour l’OM, toujours à la recherche de renforts offensifs capables de faire la différence sur les côtés, une telle opportunité aurait du sens. Le club marseillais cherche à franchir un cap et à renforcer son efficacité devant le but. Dans cette optique, un joueur du calibre de Martinelli représenterait un apport immédiat. Un profil polyvalent, qui pourrait être précieux en cas de départ de Mason Greenwood, même si Martinelli évolue plutôt à gauche qu’à droite.

L’OM reste attentif

Concernant Gabriel Jesus, la situation semble différente. L’attaquant de 28 ans sort d’une saison compliquée et envisagerait même un retour au Brésil. Son salaire et son profil rendent une arrivée à Marseille plus hypothétique, même si le marché réserve parfois des surprises.

Au final, ce dossier reste à surveiller. Si l’Atlético de Madrid apparaît aujourd’hui en avance, la situation contractuelle et sportive des deux joueurs pourrait créer des opportunités. Pour l’OM, l’idée serait simple : rester attentif et prêt à se positionner si une ouverture se présente, notamment pour Martinelli, dont le profil correspond parfaitement aux besoins offensifs marseillais.