OM Mercato : c’est confirmé pour l’avenir de Greenwood, embarqué dans une nouvelle polémique

Si Tottenham a coché le nom de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine, un groupe de supporters s’est opposé à l’arrivée de l’ancien coach de l’OM, notamment à cause de Mason Greenwood, dont l’avenir continue de faire parler.

Alors que Tottenham envisagerait de nommer Roberto De Zerbi comme prochain entraîneur, une fronde s’organise parmi une partie des supporters. Plusieurs voix, notamment celles regroupées autour du collectif Proud Lilywhites (association en soutien aux personnes LGBTQI+), ont exprimé une opposition ferme à cette piste, estimant que le club doit défendre des valeurs fortes au-delà du terrain.

Greenwood pris pour cible… et toujours espéré par l’Atlético

Le cœur de la controverse ne porte pas uniquement sur le profil tactique de De Zerbi, mais surtout sur sa gestion médiatique d’un dossier sensible : celui de Mason Greenwood. À son arrivée à l’OM en 2024, De Zerbi avait publiquement affiché son soutien à Greenwood malgré les accusations très médiatisées dont ce dernier avait fait l’objet.

Pour de nombreux supporters de Tottenham, recruter un entraîneur qui a défendu publiquement un joueur controversé comme Greenwood envoie un message qui va à l’encontre des valeurs que le club et ses fans souhaitent promouvoir, notamment en matière de respect, d’éthique et de responsabilité sociale.

Embarqué dans une nouvelle polémique au sein de son pays natal, Greenwood fait également parler de lui concernant son avenir. En effet, comme le confirme AS, l’Atlético Madrid est toujours sur ses traces afin de remplacer Antoine Griezmann cet été. Mais ce n’est pas tout, car Kang-in Lee du PSG ou encore Matias Fernandez-Pardo du LOSC sont aussi dans la short-list en Ligue 1.

Le message fort des Proud Lilywhites

Dans une lettre ouverte relayée sur les réseaux et citée par plusieurs médias, Proud Lilywhites rappelle que « au-delà du football, certaines choses sont plus importantes que les résultats sur le terrain ». Les supporters reprochent à De Zerbi d’avoir minimisé ou relativisé les affaires extra-sportives en lien avec Greenwood, ce qui, selon eux, risquerait d’aliéner une partie du public et de dénaturer l’identité du club londonien.

Le lien avec l’Olympique de Marseille est indirect mais significatif : c’est bien sous les couleurs de l’OM que De Zerbi avait exprimé son soutien à Greenwood, suscitant à l’époque de vives réactions de la part de supporters, des médias et de certains acteurs du football.

Cette situation, bien que différente dans ses détails, résonne aujourd’hui chez une frange des fans de Tottenham, qui y voient une mise en cause de l’éthique managériale et des priorités d’un futur entraîneur potentiel, alors que les Spurs pointent actuellement à la 17e place de Premier League, à un seul point de la zone rouge.

Le communiqué complet

« Nous avons vu les rumeurs liant Roberto De Zerbi au poste de Tottenham, et honnêtement, cela ne nous semble pas approprié.

En tant que Proud Lilywhites, nous tenons profondément à ce club, pas seulement à ce qui se passe sur le terrain, mais à ce que Tottenham représente en dehors. Il ne s’agit pas seulement de résultats ou de style de jeu. Il s’agit de valeurs, d’identité et du type de personnes que nous choisissons pour nous représenter.

Le football n’existe pas dans le vide. Les clubs fixent des standards, qu’ils le veuillent ou non, et ces standards façonnent la façon dont les gens se sentent, qui se sent le bienvenu et quel comportement est jugé acceptable.

Spurs est à un point où il doit se reconstruire, pas seulement en termes de résultats mais aussi de culture. L’environnement autour de l’équipe, au centre d’entraînement et au-delà, doit être intentionnel et cohérent. Il doit refléter les valeurs que le club affirme défendre.

L’entraîneur joue un rôle énorme dans cela. Il donne le ton chaque jour à travers ce qu’il dit, ce qu’il tolère et ce qu’il défend. Tout s’additionne.

Pour beaucoup d’entre nous, ce n’est pas quelque chose que l’on peut séparer du football ; cela fait partie de ce que signifie soutenir le club. Nous voulons tous que Tottenham avance, mais la manière d’y parvenir compte.

Quand une personne à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les choses d’une manière qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela a de l’importance, non seulement en soi, mais aussi pour le message que cela envoie.

Nous sommes fiers des progrès réalisés pour rendre le football plus inclusif et accueillant. Ces progrès comptent, et ils ne peuvent pas être compromis ni considérés comme secondaires.

Nous ne demandons pas la perfection. Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre.

Tous ensemble, toujours. Cela doit avoir du sens.

Non à De Zerbi. »