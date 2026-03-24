Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Steve Mandanda, discret depuis la fin de sa carrière au Stade Rennais, pourrait emboiter le pas de Dimitri Payet et revenir à l’OM.

Après Dimitri Payet, un autre retour pourrait se profiler à l’OM cet été. Et non des moindres puisqu’il s’agit d’un certain Steve Mandanda ! « Dimitri Payet pourrait revenir à l’OM cet été. Saison 19/20, il a signé une clause noir sur blanc, en échange d’une baisse de salaire, lui promettant une reconversion et notamment le poste de directeur sportif. Poste occupé par Mehdi Benatia… », a glissé hier Adrien Pittore. Cette clause avait ouvert la voie à un retour réfléchi à l’OM et ne serait pas le seul. « A l’époque, Steve Mandanda avait la même cause dans son contrat en cas de reconversion », poursuit notre confrère.

Mandanda, gardien emblématique de l’OM pendant plus de dix ans, dispose donc lui aussi d’une clause similaire dans son contrat pour une reconversion. Pittore précise : Bon, pour l’instant… » Sa légende au club est incontestable : Mandanda a marqué l’histoire par ses performances décisives, son autorité dans le vestiaire et sa capacité à encadrer les jeunes. Un retour renforcerait l’image du club mais ne semble pas totalement d’actualité.

Une stratégie claire mais sous quel timing ?

À moyen terme, l’OM pourrait donc miser sur ses cadres historiques pour stabiliser l’équipe et préparer l’avenir. Avec Payet et Mandanda, le club pourrait combiner expérience, leadership et encadrement des jeunes, tout en renforçant son identité et son lien avec les supporters. Reste à voir si Manles deux légendes des l’OM concrétiseront ce comeback et sous quelles conditions.

A l'époque, Steve Mandanda avait la même cause dans son contrat en cas de reconversion. Bon, pour l'instant… https://t.co/6elFurPb6m — Adrien Pittore (@adrien_pittore) March 23, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)