OM : Daniel Riolo lâche une énorme bombe sur la vente du club

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, a fait des révélations ce jeudi soir sur ce que pourrait annoncer le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, lors de sa conférence de presse.

Entre le nouveau logo, la recherche d’un président et d’un directeur sportif, ainsi que la possible entrée de nouveaux investisseurs au capital, l’Olympique de Marseille est à un tournant majeur de son histoire. Le propriétaire du club phocéen, Frank McCourt, doit d’ailleurs s’exprimer ce vendredi à 11h lors d’une conférence de presse exceptionnelle, très attendue par les supporters marseillais.

Un nouveau président et un nouvel actionnaire annoncés par McCourt ?

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo en dit plus sur ce que pourrait annoncer le Bostonien lors de sa conférence de presse. Au-delà de la possible nomination de Stéphane Richard, pressenti pour prendre la présidence de l’OM, d’autres changements importants pourraient être officialisés par Frank McCourt.

« Il pourrait y avoir une annonce business avec l’entrée d’un nouvel actionnaire au club. Stéphane Richard a le profil pour préparer l’arrivée de nouveaux partenaires dans le club », a expliqué le journaliste de RMC Sport. « Des Saoudiens ? », a alors lancé sur le ton de la rigolade Walid Acherchour, provoquant des éclats de rire sur le plateau de l’After Foot.