OM : McCourt a tranché pour le nouveau président, c’est une grosse surprise !

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C’est désormais acté. Après plusieurs semaines de flou et de spéculations, l’Olympique de Marseille tient son nouveau patron. Selon les informations de La Provence, Frank McCourt a tranché : Stéphane Richard va devenir le nouveau président délégué du club, succédant à Pablo Longoria.

Stéphane Richard, un choix radical pour tourner la page Longoria

Depuis le départ officiel de Pablo Longoria le 23 mars dernier, l’OM vivait une période d’incertitude. L’intérim assuré par Alban Juster n’avait vocation qu’à temporiser, le temps pour l’actionnaire américain de trouver le bon profil.

Et le choix de Stéphane Richard, révélé par La Provence, marque une rupture nette.

Ancien PDG du groupe Orange jusqu’en 2022, cet homme de 64 ans n’est pas issu du sérail du football. Un contraste saisissant avec Longoria, reconnu pour son expertise pointue du mercato et des réseaux européens.

Mais c’est justement cette différence qui semble avoir séduit McCourt : apporter une vision plus institutionnelle, plus structurée, et sans doute plus stable à la tête du club.

Un profil politique et économique… loin du terrain

Diplômé de HEC Paris, Stéphane Richard possède un parcours atypique pour le monde du football. Il a notamment été directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde au ministère de l’Économie.

Un CV impressionnant… mais éloigné des réalités sportives.

Ce choix interroge déjà : l’OM fait-il le pari d’un dirigeant gestionnaire plutôt que d’un spécialiste du football ?

Un élément pourrait toutefois jouer en sa faveur : son attachement à Marseille. Stéphane Richard est notamment impliqué dans la vie locale et siège au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de la ville.

Une prise de fonction sous très haute pression à l’OM

Le timing de cette nomination n’est pas anodin. Stéphane Richard est attendu au Stade Vélodrome pour une présentation officielle… le jour même d’un match face au FC Metz.

Un baptême du feu immédiat, dans un contexte déjà tendu :

résultats sportifs irréguliers

polémique autour du nouveau logo

tensions avec certains groupes de supporters

L’accueil du public marseillais sera scruté de très près.

Un pari risqué pour l’avenir de l’OM ?

Avec Stéphane Richard, l’OM prend un virage stratégique majeur. Moins de football pur, plus de gestion et d’institutionnel.

Mais dans un club aussi passionnel que Marseille, cela suffira-t-il ?

Entre attentes sportives élevées et pression populaire constante, le nouveau président devra rapidement convaincre. Car à l’OM, le temps d’adaptation est souvent… très court.