FC Nantes : la journaliste taclée par Kombouaré riposte… et elle y va franco !

Rappelée à l’ordre par Antoine Kombouaré au Paris FC, la journaliste ciblée a répondu sur ses réseaux sociaux… et elle s’en est pris à RMC.

Intronisé sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré s’est fait remarquer pour sa première conférence de presse dans la capitale. En effet, l’ancien coach du FC Nantes a rapidement imposé son autorité en recadrant une journaliste qui l’a appelé par son prénom. Le Kanak l’a immédiatement corrigée en lui rappelant : « …Le coach. C’est mieux hein. On n’est pas copains. Pas encore. », avant que celle-ci ne s’excuse. Une séquence qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, dévoilée en vidéo par RMC Sport… qui en a aussi pris pour son grade.

RMC a pris un tacle aussi

La journaliste en question, Marion Canu, consœur du Parisien, ne s’est pas gênée pour tacler RMC, le tout avec le sourire. « Sans rancune @RMCsport mais n’hésitez pas à isoler aussi la séquence ou « coach » envoie à votre journaliste un « C’est sérieux cette question ? » 😊😊 », a-t-elle posté sur son compte X. Sans le savoir, Antoine Kombouaré a provoqué une petite réaction en chaîne, de quoi marquer ses débuts avant même son premier match sur le banc du PFC !