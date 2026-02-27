À LA UNE DU 27 FéV 2026
[22:00]FC Barcelone Mercato : grande nouvelle pour l’avenir de Rashford, mais…
[21:30]ASSE : Montanier fait exploser une révélation des Verts
[21:00]PSG : la sonnette d’alarme est tirée, Paris déjà KO avant de retrouver Chelsea !
[20:20]FC Nantes : la journaliste taclée par Kombouaré riposte… et elle y va franco !
[19:48]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg
[19:40]Stade Rennais : Franck Haise doit laver un premier affront infligé par les supporters du FC Nantes 
[19:10]OM : Roberto De Zerbi a pris une grosse décision pour son futur
[18:42]FC Barcelone Mercato : le feu vert a été donné pour le remplaçant de Lewandowski
[18:20]ASSE : la tendance est confirmée pour les choix de Montanier face à Pau
[18:03]OL : Fonseca en panique avant l’OM, le RC Lens va aussi devoir en faire les frais
FC Nantes : la journaliste taclée par Kombouaré riposte… et elle y va franco !

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 20:20
Antoine Kombouaré
Rappelée à l’ordre par Antoine Kombouaré au Paris FC, la journaliste ciblée a répondu sur ses réseaux sociaux… et elle s’en est pris à RMC.

Intronisé sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré s’est fait remarquer pour sa première conférence de presse dans la capitale. En effet, l’ancien coach du FC Nantes a rapidement imposé son autorité en recadrant une journaliste qui l’a appelé par son prénom. Le Kanak l’a immédiatement corrigée en lui rappelant : « …Le coach. C’est mieux hein. On n’est pas copains. Pas encore. », avant que celle-ci ne s’excuse. Une séquence qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, dévoilée en vidéo par RMC Sport… qui en a aussi pris pour son grade.

RMC a pris un tacle aussi

La journaliste en question, Marion Canu, consœur du Parisien, ne s’est pas gênée pour tacler RMC, le tout avec le sourire. « Sans rancune @RMCsport mais n’hésitez pas à isoler aussi la séquence ou « coach » envoie à votre journaliste un « C’est sérieux cette question ? » 😊😊 », a-t-elle posté sur son compte X. Sans le savoir, Antoine Kombouaré a provoqué une petite réaction en chaîne, de quoi marquer ses débuts avant même son premier match sur le banc du PFC !

