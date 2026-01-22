Le 8e de finale de Coupe de France à Troyes suscite un tel engouement du côté des supporters du RC Lens qu’ils seront plus de 2.000 à prendre place en tribune.

Forcément, au vu de la saison que sont en train de réaliser Pierre Sage et ses hommes, l’engouement explose du côté des supporters du RC Lens. Le souci, c’est que Bollaert est déjà trop petit depuis plusieurs saisons, les guichets fermés s’enchaînant. Difficile, donc, de mesurer la popularité croissante des Sang et Or actuels. C’est donc sur les matches à l’extérieur qu’il faut se reporter. Et à ce niveau, le 8e de finale de Coupe de France à Troyes, qui se disputera le 4 février, a été un indicateur précieux.

2.100 supporters au stade de l’Aube en Coupe !

Alors que la rencontre se jouera en pleine semaine (un mercredi), les 900 places du parcage allouées par le club aubois ont trouvé preneur en un rien de temps. Si bien que, nous apprend La Voix du Nord, le RC Lens a demandé une rallonge. L’ESTAC a fourni 1.200 places supplémentaires… et celles-ci ont également été écoulées en un rien de temps ! Il y aura donc officiellement 2.100 supporters du RC Lens au stade de l’Aube dans quinze jours. Ils seront évidemment beaucoup plus puisque le Racing a de nombreux fans en Bourgogne et même en région parisienne, qui ne manqueront pas de se rendre au stade.

Ces 2.100 supporters officiels ne constitueront pas un record au stade de l’Aube. La Voix du Nord rappelle en effet qu’ils étaient 3.350 pour un barrage d’accession à la Ligue 1 en 2019. Les Sang et Or s’étaient imposés 2-1. Heureux présage…