À LA UNE DU 22 JAN 2026
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
[10:45]Real Madrid : l’incroyable aveu de Pérez sur le renvoi d’Alonso
[10:24]RC Lens : un ex-Sang et Or s’est pris des claques en mondovision !
[09:54]Le PSG doublé par le FC Barcelone, le Qatar enrage !
[09:30]OM : un Olympien prend très cher après Liverpool
[09:15]ASSE : un Vert explose les compteurs en L2
[08:47]Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham
[08:33]Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé
[08:06]FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : les supporters ont frappé fort, un record presqu’égalé

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 07:48
💬 Commenter
Les supporters du RC Lens brandissant leur écharpe lors d'un match à Bollaert.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le 8e de finale de Coupe de France à Troyes suscite un tel engouement du côté des supporters du RC Lens qu’ils seront plus de 2.000 à prendre place en tribune.

Forcément, au vu de la saison que sont en train de réaliser Pierre Sage et ses hommes, l’engouement explose du côté des supporters du RC Lens. Le souci, c’est que Bollaert est déjà trop petit depuis plusieurs saisons, les guichets fermés s’enchaînant. Difficile, donc, de mesurer la popularité croissante des Sang et Or actuels. C’est donc sur les matches à l’extérieur qu’il faut se reporter. Et à ce niveau, le 8e de finale de Coupe de France à Troyes, qui se disputera le 4 février, a été un indicateur précieux.

2.100 supporters au stade de l’Aube en Coupe !

Alors que la rencontre se jouera en pleine semaine (un mercredi), les 900 places du parcage allouées par le club aubois ont trouvé preneur en un rien de temps. Si bien que, nous apprend La Voix du Nord, le RC Lens a demandé une rallonge. L’ESTAC a fourni 1.200 places supplémentaires… et celles-ci ont également été écoulées en un rien de temps ! Il y aura donc officiellement 2.100 supporters du RC Lens au stade de l’Aube dans quinze jours. Ils seront évidemment beaucoup plus puisque le Racing a de nombreux fans en Bourgogne et même en région parisienne, qui ne manqueront pas de se rendre au stade.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ces 2.100 supporters officiels ne constitueront pas un record au stade de l’Aube. La Voix du Nord rappelle en effet qu’ils étaient 3.350 pour un barrage d’accession à la Ligue 1 en 2019. Les Sang et Or s’étaient imposés 2-1. Heureux présage…

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot