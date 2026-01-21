À LA UNE DU 21 JAN 2026
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
[19:47]Slavia Prague – FC Barcelone : la compo blaugrana est connue
[19:40]Discipline : Guilavogui (RC Lens) et Tati (FC Nantes) connaissent leur sanction
[19:20]Stade Rennais : l’incroyable révélation d’un ex-Rouge et Noir sur le décès de Sala (FC Nantes)
[18:57]FC Nantes : Coquelin répond à ses critiques
[18:35]PSG : la réponse cash de Lucas Hernandez à la plainte qui le vise
[18:19]Mercato : Messi torpille une cible du FC Barcelone, vieux rêve du PSG
[17:46]OM Mercato : arrivé à son tour, Nwaneri flatte déjà De Zerbi
[17:34]RC Lens : les Sang et Or pas aidés par l’arbitrage, c’est prouvé
RC Lens : les Sang et Or pas aidés par l’arbitrage, c’est prouvé

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 17:34
💬 Commenter
Le but de Wesley Saïd face à l'AJ Auxerre.
La direction technique de l’arbitrage a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’erreur sur le but de Wesley Saïd lors du match entre le RC Lens et l’AJ Auxerre (1-0).

Samedi, le RC Lens a eu toutes les peines du monde à venir à bout de l’AJ Auxerre (1-0). Deux événements ont marqué le match : un pénalty refusé aux Bourguignons alors que le score était de 0-0 après un gros coup d’épaule d’un défenseur lensois et le but de Wesley Saïd, possiblement entaché d’une faute de main de l’attaquant sur son contrôle. De quoi laisser penser que Bastien Dechepy a fait pencher l’issue de la partie dans le camp des Sang et Or.

Pas de main de Saïd sur son but contre l’AJA

Mais la direction nationale de l’arbitrage assure que non ! Dans son débrief hebdomadaire diffusé sur le site de la FFF, on apprend qu’après revisionnage des actions, la DNA n’a rien eu à dire sur la prestation de M. Dechepy. Au sujet du but de Saïd, elle écrit : « L’arbitre vidéo a analysé avec précision et rigueur le contrôle du ballon par l’attaquant, sur la base de l’ensemble des angles de caméras mis à sa disposition. Aucune image ne permet ainsi d’affirmer avec certitude que le ballon est touché du bras par l’attaquant. Par conséquent, conformément au protocole de l’assistance vidéo, le but n’avait pas de raison d’être invalidé ».

On n’avait pas besoin de ce communiqué pour s’en être aperçu mais le RC Lens est donc bien leader et sur les bases d’une série de victoires historique sans l’aide des arbitres !

