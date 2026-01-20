À LA UNE DU 20 JAN 2026
Le FC Nantes a failli recroiser Kombouaré, le RC Lens l’en a empêché !

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 16:32
Antoine Kombouaré participant à un tournoi de golf.
Après le renvoi de Stéphane Le Mignan, il se confirme que le FC Metz a bien failli appeler Antoine Kombouaré à la rescousse à l’automne. Mais une victoire sur le RC Lens a tout changé…

La saison du FC Nantes est suffisamment morose sans qu’il y ait besoin d’en rajouter. Mais L’Equipe confirme que ça aurait pu être pire ! Dans l’article consacré au limogeage de Stéphane Le Mignan à Metz, le quotidien sportif explique l’idée avait déjà trotté dans la tête des dirigeants lorrains à l’automne et qu’ils avaient alors songé à Antoine Kombouaré ! Cela s’était passé fin octobre, quand les Grenats étaient au plus mal. Mais une série de succès débutée face à Lens (2-0) et poursuivie… à Nantes (2-0) avant d’être conclue contre Nice (2-1) avant permis à Le Mignan de sauver (temporairement) sa tête.

Le Kanak aurait pu être présent le 2 novembre

C’est donc « grâce » au RC Lens que les supporters nantais n’ont pas eu la douleur d’assister à une défaite de leur équipe à la Beaujoire contre le FC Metz d’Antoine Kombouaré. Ce revers, survenu le 2 novembre, avait constitué un point noir du passage de Luis Castro sur les bords de Loire. Alors qu’une victoire s’imposait, les Canaris s’étaient montrés tétanisés par l’enjeu, incapables de bousculer les Lorrains, qui avaient fini par faire la différence en fin de match sur une énorme erreur de Tati combinée à une sortie manquée de Lopes. Une purge qui aurait donc pu avoir un goût encore plus amer si Kombouaré avait été sur le banc.

L’Equipe assure que le Kanak ne figure plus sur les tablettes des dirigeants du FC Metz, qui ont choisi de nommer Benoît Tavenot jusqu’à la fin de la saison.

