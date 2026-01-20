À LA UNE DU 20 JAN 2026
FC Nantes : Anthony Lopes a dépassé la ligne rouge avec les supporters, la sanction est tombée

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 11:50
Anthony Lopes (FC Nantes)
Après la défaite contre le Paris FC (1-2), Anthony Lopes a déclenché une  polémique avec ses propos sur les sifflets de La Beaujoire. Et chez les supporters du FC Nantes, ça ne passe pas.

La pilule est difficile à avancer. Spectateurs d’une nouvelle déconvenuedevant le Paris FC, dimanche à La Beaujoire (1-2), les supporters du FC Nantes se sont en plus pris une soufflante d’Anthony Lopes après la rencontre ! Dans la foulée du match, le capitaine du FC Nantes n’a pas cherché à apaiser la situation. Au contraire, ses mots ont fait grincer des dents. Il a expliqué que les sifflets sont survenus « très vite » en première période, et que le groupe avait davantage besoin de soutien que d’être « enfoncé. » « Les sifflets… c’était dans un moment où on avait plus besoin d’être soutenus que d’être enfoncés. Mais c’est ainsi, ils ont le droit d’exprimer leur mécontentement. Nous, on essaie de faire abstraction de ce qui se passe autour, même si c’est compliqué parce qu’on est à domicile et qu’on préfère jouer avec nous que contre nous », a-t-il tonné en zone mixte.

« Lopes est complètement à l’ouest »

Des mots qui sonnent comme une mise en accusation des supporters, accusés d’être trop rapides à juger. Et pour beaucoup, cette prise de position est malvenue. Emmanuel Merceron, figure importante de l’univers nantais, n’a pas tardé à réagir. Sur le plateau de TéléNantes, l’insider a été sans concession : « J’adore Lopes, il a changé beaucoup de choses dans le vestiaire mais là il est complètement à l’ouest. Nantes est la pire équipe d’Europe à domicile sur les trois dernières saisons dans les cinq grands championnats. Les gens viennent encore au stade, il n’y a pas de débordement. Ils font des kilomètres pour venir au stade et en plus il faudrait qu’ils supportent une équipe qui se fait ouvrir toutes les semaines par toutes les équipes qui viennent à La Beaujoire ? Anthony Lopes est complètement déconnecté de la réalité là dessus. »

Une ligne de crête symbolique pour les supporters 

Un constat brutal mais qui reflète une colère réelle. Et surtout, un sentiment partagé : les supporters des Canaris ont le droit d’exprimer leur frustration. Nassim Badri va dans le même sens que Merceron. Pour lui, les mots de Lopes montrent surtout une rupture de perception entre les joueurs et les supporters. « Cela montre une forme de déconnexion entre les joueurs et la sensation qu’ont la quasi totalité des supporters nantais », résume le suiveur nantais. Le message est clair : Lopes a franchi une ligne de crête symbolique. En insinuant que les sifflets étaient prématurés, il a réveillé une colère déjà latente. Et dans un contexte où le FC Nantes peine à La Beaujoire, les supporters ne veulent plus être traités comme des ennemis. Mais comme des alliés.

