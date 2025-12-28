FC Nantes : scénario improbable à la CAN, un Canari a fait grosse impression

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Sur la pelouse du stade Mohamed V, le Soudan a mis fin aux espoirs équato-guinéens lors de la 2e journée du groupe E. Un court succès (0-1) au goût d’exploit, acquis grâce à un scénario cruel et à un réalisme implacable. En prenant le dessus sur la Guinée équatoriale, les Crocodiles du Nil relancent totalement la course à la qualification. José Nabil Ondo (20 ans), jeune joueur du FC Nantes et entré à la mi-temps, a fait grosse impression malgré tout côté Guinée.

Un contexte de pression pour les deux équipes

L’équation était simple : défaits lors de la première journée, ni la Guinée équatoriale ni le Soudan n’avaient d’alternative, si ce n’est gagner pour rester en vie. La tension s’est faite sentir dès les premiers échanges, chaque ballon pesant son poids de regrets potentiels. D’un côté, les ambitions d’un effectif encadré par Saúl Coco, transfuge du Torino FC, de l’autre un Soudan en quête de rachat après une entame ratée.

Les deux formations, conscientes du caractère déjà décisif de ce rendez-vous, ont tout tenté dans ce duel où le faux pas n’était pas permis. Cette pression maximale s’est ressentie dans la prudence des Équato-Guinéens mais aussi dans la solidarité soudanaise, déterminée à contrarier la hiérarchie attendue du groupe.

José Nabil Ondo a dynamisé l’attaque, ça n’a pas suffi

À la mi-temps, le sélectionneur équato-guinéen décidait de faire entrer José Nabil Ondo, jeune joueur de la réserve du FC Nantes. Auteur de deux tirs notamment, il a contribué à dynamiser l’attaque de son équipe, mais la bascule du match survenait à la 74e minute. Sur un coup franc frappé par Mohamed Eisa, le défenseur du Torino, Saúl Coco, détourne involontairement le ballon dans ses propres filets. Ce fait de jeu, aussi improbable que décisif, offre l’avantage aux Soudanais et place la Guinée équatoriale au pied du mur.

Malgré l’entrée de l’avant-centre Émile Nsué à la 77e, la réaction tarde à venir. L’arrière-garde soudanaise, solide dans ses principes, résiste jusqu’au bout pour préserver ce précieux but et signer un coup de maître inattendu dans ce groupe E.

Le match bascule définitivement, laissant la Guinée équatoriale désemparée, et propulsant le Soudan vers une place rêvée de meilleur troisième, synonyme d’espoir.

Le Soudan vers la qualification, la Guinée équatoriale en danger

Ce succès soudanais bouleverse la lutte pour les huitièmes de finale. Avec trois points glanés, le Soudan se hisse provisoirement à la 3e place du groupe, relançant son objectif de qualification. Pour la Guinée équatoriale, en revanche, la situation s’assombrit : deux défaites, aucune victoire, une dernière place qui condamne presque tout espoir avant l’ultime journée.

Dernière chance et enjeu du prochain match

Pour poursuivre le rêve, le Soudan devra confirmer face à un Burkina Faso redoutable lors du prochain rendez-vous. En cas de succès, la qualification serait une réalité éclatante, validant le projet collectif lancé dans cette phase de poules.

La Guinée équatoriale, quant à elle, jouera sa survie contre l’Algérie, l’une des favorites du tournoi. Un défi immense, qui ne laisse aucune place à l’erreur. Seule une victoire pourrait inverser la dynamique et permettre d’entretenir l’espoir d’un retournement in extremis.

À suivre donc, une fin de phase de poule qui s’annonce brûlante dans le groupe E, avec une mention spéciale pour ce Soudan surprenant, plein de caractère et désormais tout proche d’un exploit inédit.