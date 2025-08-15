RC Lens Mercato : samedi, journée décisive pour l’avenir d’Andy Diouf

Le Napoli a pris contact avec le RC Lens pour Andy Diouf. Les dirigeants des deux clubs ont prévu de se revoir samedi pour discuter du transfert du milieu de terrain.

🟨 Négociation en cours

Comme annoncé ces derniers jours par divers médias, le SSC Napoli est intéressé par Andy Diouf. Selon Gianluca Di Marzio, les champions d’Italie auraient même déjà contacté leurs homologues du RC Lens pour discuter des modalités d’un transfert. Visiblement, les Sang et Or ne leur ont pas fermé la porte au nez puisque le journaliste italien annonce qu’un nouveau rendez-vous aura lieu demain, avant les débuts en championnat du Racing contre l’OL !

Arrivé il y a eux ans en Artois, Andy Diouf est désormais coté 15 M€ par Transfermarkt. Son départ serait forcément un coup dur pour le Racing puisqu’il a pris part à toutes les rencontres de championnat la saison passée, s’imposant comme un titulaire indiscutable. Après Neil El Aynaoui, ce serait aussi un nouveau départ marquant dans un secteur de jeu crucial.