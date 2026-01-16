RC Lens Mercato : un gardien estampillé OL va débarquer, l’arrivée d’un top buteur de Ligue 1 dans les tuyaux !

Jean-Louis Leca a fait de grandes révélations sur le Mercato du RC Lens jeudi soir…

L’absence de Régis Gurtner, blessé gravement et probablement indisponible jusqu’à la fin de la saison, vient fragiliser l’équilibre du vestiaire artésien. À 39 ans, le doyen n’était pas seulement le remplaçant désigné mais il incarnait aussi un pilier pour encadrer la jeunesse et épauler Robin Risser. En conférence de presse, Pierre Sage a confié que le club allait « se pencher sérieusement sur le sujet » d’un recrutement à ce poste de gardien numéro 2.

Gorgelin arrive à Lens

Mattia Fortin, acheté l’été dernier du RC Lens puis prêté cette saison à Padoue, semblait s’imposer comme une option. Rapatrier le portier était susceptible de répondre à l’urgence tout en préparant l’avenir. De plus, selon le média italien Triveneto Goal, il serait envisageable d’anticiper son retour à Lens de six mois : une stratégie pour l’acclimater au vestiaire lensois, lui faire découvrir la Ligue 1 et progresser dans l’apprentissage de la langue. Reste à négocier avec Padoue, où Fortin est censé rester jusqu’en juin. Utilisé à 12 reprises en Serie B cette saison, Fortin a ensuite été relégué sur le banc. Mais selon Jean-Louis Leca, le RCL ne s’oriente pas vers cette option. L’ancien bastiais a révélé hier soir sur Canal+ qu’un gardien d’expérience allait débarquer à Lens. Et selon Fabrizio Romano, c’est Mathieu Gorgelin, l’ancien portier de l’OL et du Havre, libre, qui va signer au RCL.

L’arrivée de Sinayoko serait déjà programmée

Leca a glissé une autre info Mercato : il a démenti l’intérêt du RC Lens pour Ignace Van Der Brempt, défenseur du club italien de Côme. Et surtout, Leca a évoqué le cas Lassine Sinayoko. Et glissé un indice sur l’avenir de l’attaquant de l’AJ Auxerre, en fin de contrat et proche de rejoindre Lens l’été dernier. Le deal avait capoté mais Leca a dit qu’il n’aurait aucun souci à partir en vacances avec Sinayoko. Et il a même ajouté que les vacances étaient programmées pour juin !

Après plusieurs semaines de rumeurs et de débats autour de son transfert avorté au RC Lens, Lassine Sinayoko avait pris la parole sur le plateau de Ligue 1+. « Des regrets par rapport à Lens ? C’est comme ça, c’est le football. Peut-être que ça se serait mal passé là-bas. En tout cas, je leur souhaite tout le bien et j’espère qu’ils finiront le plus haut possible», avait-il glissé. Mais avec la sortie médiatique de Leca, on peut penser que l’arrivée de Sinayoko n’aura été que retardée d’un an…