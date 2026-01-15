À LA UNE DU 15 JAN 2026
[13:44]PSG : Luis Enrique s’emporte contre les journalistes et veut se venger face au LOSC
[13:15]ASSE : Horneland annonce cinq absents pour Clermont et donne des nouvelles de Stassin
[12:57]RC Lens : Pierre Sage annonce plusieurs coups durs avant Auxerre
[12:45]FC Barcelone : le groupe de Flick pour Santander avec une grande première
[12:25]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : exit le PSG, l’IA prédit le vainqueur de la Coupe de France
[11:47]Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois
[11:33]OL : les Gones annoncent une arrivée (officiel)
[11:09]PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !
[11:01]PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 
[10:27]ASSE : deux mauvaises nouvelles tombent avant Clermont, Stassin blessé ?
RC Lens : Pierre Sage annonce plusieurs coups durs avant Auxerre

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 12:57
Pierre Sage (RC Lens)
L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, était présent ce jeudi en conférence de presse avant le match contre de l’AJ Auxerre.

Leader de Ligue 1 à l’issue de la première partie de saison, le RC Lens attaque sa phase retour par la réception ce samedi (17h) de l’AJ Auxerre, 17e et avant-dernier. À deux jours de cette rencontre, Pierre Sage s’est présenté devant les médias.

Le coach des Sang et Or a fait le point sur son groupe, annonçant les forfaits d’Odsonne Edouard, Anthony Bermont, Régis Gurtner et Amadou Haïdara pour cette rencontre, s’ajoutant à ceux de Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez, déjà éloignés des terrains depuis longtemps.

Possible fin de saison pour Gurtner !

« On a nos blessés longue durée, Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez, qui sont toujours en soins et en réathlétisation. En parallèle de ça, on a Odsonne Edouard qui ne sera pas disponible pour le match. On a Anthony Bermont, qui est à peu près dans la même situation. Et depuis hier (mercredi), on a Régis Gurtner, qui s’est blessé en séance. La blessure est assez grave, c’est une blessure musculaire, qui pourrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison. »

