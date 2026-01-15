RC Lens : Pierre Sage annonce plusieurs coups durs avant Auxerre

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, était présent ce jeudi en conférence de presse avant le match contre de l’AJ Auxerre.

Leader de Ligue 1 à l’issue de la première partie de saison, le RC Lens attaque sa phase retour par la réception ce samedi (17h) de l’AJ Auxerre, 17e et avant-dernier. À deux jours de cette rencontre, Pierre Sage s’est présenté devant les médias.

Le coach des Sang et Or a fait le point sur son groupe, annonçant les forfaits d’Odsonne Edouard, Anthony Bermont, Régis Gurtner et Amadou Haïdara pour cette rencontre, s’ajoutant à ceux de Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez, déjà éloignés des terrains depuis longtemps.

Possible fin de saison pour Gurtner !

« On a nos blessés longue durée, Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez, qui sont toujours en soins et en réathlétisation. En parallèle de ça, on a Odsonne Edouard qui ne sera pas disponible pour le match. On a Anthony Bermont, qui est à peu près dans la même situation. Et depuis hier (mercredi), on a Régis Gurtner, qui s’est blessé en séance. La blessure est assez grave, c’est une blessure musculaire, qui pourrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison. »