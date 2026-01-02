RC Lens Mercato : un dossier délicat de l’hiver vient d’être tranché

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

L’actualité autour du jeune gardien Mattia Fortin (22 ans) — en prêt du RC Lens à Padoue — connaît un rebondissement positif après plusieurs jours de tensions et d’incertitudes.

Ces dernières semaines, selon les informations de Trivenetogoal, Fortin avait exprimé son souhait de quitter Padoue, alors qu’il n’est plus titulaire depuis plusieurs matchs. En effet, Alessandro Sorrentino, son concurrent dans les cages, lui a été préféré à plusieurs reprises, reléguant Fortin sur le banc.

Cette situation avait ouvert la porte à une possible sortie lors du mercato d’hiver, avec notamment le club lensois qui étudiait des options pour que son gardien obtienne davantage de temps de jeu ailleurs.

Entretien décisif et changement de cap

Face à cette situation délicate, un entretien entre le joueur, son agent et la direction de Padoue a eu lieu ces derniers jours, selon la presse italienne. Le résultat de cette discussion est un apaisement des relations : Fortin a décidé de rester à Padoue jusqu’à la fin de la saison.

Cette décision implique qu’il poursuivra la lutte pour la place de titulaire avec Sorrentino — une compétition interne qui pourrait relancer sa saison plutôt qu’un départ précipité.

Lens, propriété commune et stratégie de développement

Rappelons que Fortin appartient officiellement au RC Lens, qui l’a recruté l’été dernier avant de le laisser en prêt à Padoue pour continuer sa progression en Italie. Lens et Padoue sont liés par Joseph Oughourlian — un contexte qui avait facilité le prêt initial du gardien et qui permet un dialogue plus direct entre les deux clubs.

L’objectif pour Lens reste de voir Fortin se développer dans un environnement compétitif, tout en assurant que ses performances en Serie B lui permettent de revenir prêt à jouer un rôle important à l’avenir.

Pourquoi ce rebond est important ?

Pour Padoue, renforcer l’unité d’un groupe en pleine lutte pour le maintien ou une place en playoff en Serie B passe aussi par la stabilité d’un effectif où Fortin reste un élément clé — malgré sa période sur le banc.

Pour Fortin, rester à Padoue jusqu’à la fin de la saison lui donne une chance concrète de se battre pour la place de titulaire, de gagner en expérience et de ne pas freiner sa progression sportivement.