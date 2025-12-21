À LA UNE DU 21 DéC 2025
[16:43]Coupe de France : deux qualif et une élimination… le résumé des matchs de l’OM, de l’ASSE et du FC Nantes
[16:21]OGC Nice Mercato : Haise a convaincu Wahi, mais un problème majeur se pose déjà
[16:07]RC Lens Mercato : une idée d’Oughourlian tourne mal, une décision forte se prépare
[15:45]FC Nantes Mercato : les Canaris vont céder pour un joueur convoité par le RC Lens l’été dernier
[15:00]PSG : Zabarnyi repris de volée après Fontenay, le compte n’est pas bon du tout pour l’Ukrainien !
[14:30]FC Barcelone Mercato : Marc-André Ter Stegen prêt à filer à l’anglaise !
[14:00]OL Mercato : Georges Mikautadze dans le dur avant de recevoir le FC Barcelone
[13:30]OGC Nice Mercato : l’arrivée de Wahi divise les dirigeants, Clauss et Sanson veulent partir, les supporters poussent un autre Aiglon vers la sortie !
[13:00]FC Nantes : Kantari vers une compo très surprenante à Concarneau
[12:30]Equipe de France : Mike Maignan poussé vers la sortie à l’AC Milan par un autre Bleu !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une idée d’Oughourlian tourne mal, une décision forte se prépare

Par William Tertrin - 21 Déc 2025, 16:07
💬 Commenter
Joseph Oughourlian (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le prêt de Mattia Fortin à Padova vire à la désillusion. Reversé sur le banc, le jeune gardien appartenant au RC Lens est déjà sur le point de faire ses valises dès cet hiver.

Le gardien Mattia Fortin (22 ans), recruté l’été dernier pour environ 1,5 million d’euros, a été au cœur d’un deal entre Padova, propriété de Joseph Oughourlian (qui doit se désengager) et le RC Lens. Le plan initial était que le puisse puisse s’aguerrir en Serie B cette saison avant de revenir à Lens, mais Fortin ne profite finalement pas du temps de jeu espéré.

Après un démarrage comme titulaire, il a vu voit Alessandro Sorrentino lui voler la vedette grâce à des performances solides. Fortin ne figure plus dans les plans de l’entraîneur padouan, et son avenir en Serie B s’assombrit sérieusement après 12 matchs de championnat joués cette saison.

Lens n’envisage pas de voir Fortin finir la saison sur le banc

Côté artésien, la situation interpelle. Exclu du onze de Padova, Mattia Fortin ne tirerait rien d’une fin de saison sans jouer. La direction lensoise envisage donc de rappeler son jeune espoir pour lui offrir, ailleurs, un véritable projet sportif. Une rupture anticipée du prêt est clairement sur la table, rapporte le site Padova Goal.

Le mercato d’hiver s’accélère pour Lens et Padova

Le camp Fortin espère des avancées rapides dès l’ouverture du marché hivernal. Le joueur n’est pas opposé à un nouveau départ pour relancer sa progression, alors que Lens pourrait activer un plan B pour préserver l’avenir de son gardien.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot