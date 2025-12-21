RC Lens Mercato : une idée d’Oughourlian tourne mal, une décision forte se prépare

Le prêt de Mattia Fortin à Padova vire à la désillusion. Reversé sur le banc, le jeune gardien appartenant au RC Lens est déjà sur le point de faire ses valises dès cet hiver.

Le gardien Mattia Fortin (22 ans), recruté l’été dernier pour environ 1,5 million d’euros, a été au cœur d’un deal entre Padova, propriété de Joseph Oughourlian (qui doit se désengager) et le RC Lens. Le plan initial était que le puisse puisse s’aguerrir en Serie B cette saison avant de revenir à Lens, mais Fortin ne profite finalement pas du temps de jeu espéré.

Après un démarrage comme titulaire, il a vu voit Alessandro Sorrentino lui voler la vedette grâce à des performances solides. Fortin ne figure plus dans les plans de l’entraîneur padouan, et son avenir en Serie B s’assombrit sérieusement après 12 matchs de championnat joués cette saison.

Lens n’envisage pas de voir Fortin finir la saison sur le banc

Côté artésien, la situation interpelle. Exclu du onze de Padova, Mattia Fortin ne tirerait rien d’une fin de saison sans jouer. La direction lensoise envisage donc de rappeler son jeune espoir pour lui offrir, ailleurs, un véritable projet sportif. Une rupture anticipée du prêt est clairement sur la table, rapporte le site Padova Goal.

Le mercato d’hiver s’accélère pour Lens et Padova

Le camp Fortin espère des avancées rapides dès l’ouverture du marché hivernal. Le joueur n’est pas opposé à un nouveau départ pour relancer sa progression, alors que Lens pourrait activer un plan B pour préserver l’avenir de son gardien.