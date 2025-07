RC Lens Mercato : un 3e gardien arrive au RCL ! (officiel)

Un gardien pouvait en cacher un autre ce lundi à Lens…

Le RC Lens a perdu ses 3 gardiens de la saison dernière : Mathew Ryan et Denis Petric sont partis libres, tandis qu’Hervé Koffi a été envoyé en prêt du côté d’Angers. Mais en deux jours, le club artésien vient d’officialiser les arrivées de trois nouveaux portiers !

Fortin jusqu’en 2030

Après l’arrivée de Robin Risser (20 ans) en provenance du RC Strasbourg, hier, et celle de Régis Gurtner (Amiens), l’expérimenté gardien de 38 ans, ce lundi après-midi, le RCL vient d’annoncer la signature d’un portier italien. Il s’agit de Mattia Fortin, jeune gardien de 20 ans qui évolue à Padoue en Serie B italienne. Et qui sera prêté à son club d’originaire cette saison. Il s’est engagé jusqu’en 2030. « Je suis heureux de voir Mattia s’engager avec le club, a commenté Jean-Louis Leça. S’il dispose encore d’une belle marge de progression, il présente déjà des qualités techniques et physiques très prometteuses. Ce prêt de développement, dans un club qu’il connaît plus que bien et avec lequel il vient d’être promu, doit lui permettre de gagner en expérience et de s’aguerrir face aux exigences du haut niveau, dans un championnat aussi relevé que la Serie B. Après deux belles saisons pleines, c’est à Mattia de continuer à mettre tous les ingrédients pour poursuivre sa progression. Nous suivrons son évolution de près. Bienvenue au Racing, Mattia ! »