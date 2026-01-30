Après le prêt de Koyalipou à Angers et le départ annoncé de Guilavogui, le RC Lens pourrait être dépourvu dans le secteur offensif. Doit-il recruter ? Nos journalistes en débattent.

Oui, pour préparer l’avenir

C’est certain, il n’y a pas d’urgence vu qu’il reste tout de même Odsonne Edouard, Wesley Saïd, Florian Sotoca et le jeune Rayan Fofana. En outre, le RC Lens ne dispute « que » le championnat et la Coupe de France d’ici le mois de juin. Donc, à moins d’une improbable cascade de blessures, un renfort offensif ne relève pas de l’urgence. Mais je pense que ce serait une bonne chose de faire venir dès à présent un attaquant qui aurait du temps pour s’intégrer à sa nouvelle équipe et ainsi être opérationnel la saison prochaine, quand la Champions League fera son retour du côté de Bollaert.

Bien sûr, les bonnes affaires sont plutôt rares à cette époque de l’année mais je fais confiance à Jean-Louis Leca pour en dénicher une à faible coût dans un championnat peu médiatisé. Depuis qu’il a endossé le costume de directeur sportif, l’ancien gardien réalise de sacrées bonnes affaires et je suis persuadé qu’il saura trouver la perle rare. Et dès ce mois de janvier, ce serait parfait !

Raphaël NOUET

Non, Lens est assez armé

« Je peux aisément comprendre ceux qui souhaitent un recrutement en attaque cet hiver, et ils sont nombreux. Malgré tout, Lens ne bougera pas, comme l’a annoncé Leca, et je trouve que c’est assez sage (sans mauvais jeu de mots). Les options sont assez nombreuses sur les trois postes offensifs, avec Édouard, Fofana, Saïd, Sima, Bermont, Thauvin, ou encore Sotoca. Sans compter les autres options, un peu plus farfelues, avec Thomasson, Bulatovic, ou même Sangaré, voire le jeune Garnier.

En bref, Lens est assez armé numériquement pour tenir les postes offensifs. Faire venir une recrue aurait bouché l’horizon de Bermont selon moi. J’attends beaucoup de lui, surtout quand on voit comment il rechigne lorsqu’il est utilisé en piston gauche. Avec ce comportement, j’espère au moins qu’il cassera la baraque lorsqu’il sera aligné derrière le numéro 9. Dans l’idéal, s’il y avait eu un recrutement, j’aurais bien voulu un profil crédible pour concurrencer Thauvin, qui tire la langue en ce moment. Ça devrait être pour l’été prochain, en espérant un joli coup, encore plus si Lens retrouve l’Europe ».

William TERTRIN