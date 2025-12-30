L’OM avance ses pions pour tenter un coup ambitieux avec Anis Hadj Moussa, l’ailier explosif de Feyenoord passé par le RC Lens. Le suspense reste entier mais la volonté d’attirer le talent algérien paraît inébranlable.

Depuis plusieurs saisons, le profil d’Anis Hadj Moussa est analysé de près par la direction de l’OM. International algérien de 23 ans, sa trajectoire fulgurante – du FC Montfermeil à Feyenoord en passant par le RC Lens – attire logiquement l’attention. Capable d’accélérer et d’enflammer son aile, il affiche cette polyvalence qui manque à l’OM dans le secteur offensif. Sa montée en puissance, marquée par des performances décisives en Eredivisie et un impact immédiat avec 5 buts et 3 passes décisives en 15 matchs, ne laisse personne indifférent, ni en France, ni ailleurs en Europe. Sa cote grimpe en flèche, et les supporters marseillais imaginent déjà ce que le joueur pourrait apporter à une attaque en quête de percussion et d’imprévisibilité. D’autant qu’Africa Foot annonce que l’OM continue de suivre activement ses prestations à la CAN 2025 sous le maillot de l’Algérie.

Un prix déjà fixé à 30 M€

Le dossier Hadj Moussa agite les bureaux phocéens depuis cet automne. Des envieux en Europe, un contrat solide jusqu’en 2030 avec le Feyenoord, et une valorisation atteignant les 30 millions d’euros : la négociation est épineuse. Pourtant, l’OM ne ménage pas ses efforts. Les premiers contacts remontent à octobre, lorsque les dirigeants marseillais ont rencontré l’agent du joueur – preuve d’un travail de fond, discret mais déterminé. Le club néerlandais n’est pas pressé. Avec la performance du joueur et son développement rapide, la barre fixée est haute. Mais, dans le timing parfois imprévisible du mercato, tout peut s’accélérer. La direction reste attentive aux mouvements de la concurrence, notamment après certains signaux envoyés sur les réseaux sociaux.

Le rôle clé de Benatia et la stratégie Longoria

Medhi Benatia a validé de longue date le profil explosif d’Hadj Moussa. Dans l’ombre, Pablo Longoria travaille sur la dimension financière. Habitué aux opérations audacieuses et aux solutions créatives, il nourrit l’espoir d’un montage à la marseillaise, intelligemment calibré pour franchir le plafond de cette valorisation XXL. Son passé récent prouve que Marseille n’a pas peur de bousculer le marché quand l’occasion se présente, en misant sur la réactivité et le réseau pour trouver la faille, comme lors d’autres dossiers suivis par les clubs européens (analysé ici).

Le précédent Paixao

Sur ce dossier, l’OM joue gros alors que son attaque réclame renouveau et profondeur. Avec seulement 19% des buts impliquant Hadj Moussa à Feyenoord, le joueur offre le profil d’un créateur-réalisateur capable de dynamiter des défenses verrouillées. À l’OM, la polyvalence, la vitesse et la capacité à répéter les efforts séduisent tous les observateurs internes. Ce qui n’est pas sans rappeler un certain Igor Paixao, débusqué à Feyenoord cet été contre 35 M€. L’OM sait donc faire…