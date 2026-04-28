Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le PSG devrait recruter à tour de bras au mercato, la priorité absolue de Luis Enrique ne devrait pas signer à Paris.

Le PSG prépare un mercato XXL. Alors que Luis Enrique veut encore remodeler son effectif pour franchir un nouveau cap, plusieurs grandes priorités du technicien espagnol viennent de filtrer. Mais dans le même temps, Paris encaisse déjà une première grosse déception sur le marché.

Les priorités du PSG dévoilées

Selon les informations d’Achille Ash, le PSG aurait clairement défini ses besoins pour le prochain mercato estival : « Les priorités du mercato estival pour le PSG sont : Défenseur central + polyvalent latéral, Milieu relayeur – offensif, Ailier capable de jouer les trois postes. »

Des profils qui correspondent parfaitement aux exigences de Luis Enrique, toujours obsédé par la polyvalence, l’intensité et la maîtrise technique. Autre information importante : chaque départ dans l’effectif parisien devrait être compensé numériquement. Le club ne souhaite donc pas réduire la profondeur de son groupe malgré plusieurs mouvements attendus cet été.

Luis Enrique veut encore transformer le PSG

Depuis son arrivée, Luis Enrique tente d’imposer une identité beaucoup plus collective au PSG. Le coach espagnol souhaite des joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes, de presser haut et de maintenir une énorme intensité dans le jeu.

C’est précisément pour cette raison que Paris cible désormais des profils plus mobiles et plus polyvalents plutôt que des stars uniquement basées sur leur talent individuel. Le futur mercato pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans la transformation du PSG version Luis Enrique.

Yan Diomandé ne viendra pas au PSG

Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Paris. Selon Sport Africa, Yan Diomandé ne devrait finalement pas quitter le RB Leipzig cet été. Pourtant, l’international ivoirien était considéré comme l’un des grands favoris de Luis Enrique pour renforcer son secteur offensif.

Le joueur est désormais jugé totalement intouchable par ses dirigeants allemands. Leipzig souhaiterait même construire son futur projet autour de lui et refuserait toute approche, quel que soit le montant proposé.

Un énorme contretemps pour Paris

Cette décision représente forcément un coup dur pour Luis Enrique, qui voyait en Yan Diomandé un profil idéal pour son système : rapide, technique, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs et encore très jeune.

Le PSG devra donc probablement activer d’autres pistes rapidement afin de ne pas perdre de temps sur ce dossier stratégique. Car malgré cet échec annoncé, Paris reste déterminé à frapper fort cet été. Avec plusieurs départs attendus et un effectif encore en évolution, le mercato parisien promet déjà d’être l’un des plus agités d’Europe.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League